Los locales en lo más alto del podio en Guaminí

Como bien había anticipado La Opinión, la 11° edición de la Vuelta a La Cascada se vio copada por los ciclistas locales, más de 50 inscriptos y varios de ellos en lo más alto de los podios en las diferentes categorías y distancias.

Esto deja a las claras el gran nivel de los trenquelauquenses, quienes vienen pisando fuerte arriba de las dos ruedas.

Unos 400 corredores fueron de la partida, con largadas que se realizaron cada 1 minuto. La Opinión dialogó ayer con Agustín Álvarez, uno de los protagonistas y ganador de la categoría Elite. También hubo triunfos de Jonatan Agrazar en Máster A2 y de Graciela Suárez en la promocional de Damas C.

La carrera, realizada en un circuito de 32 kilómetros, donde las categorías avanzadas dieron dos giros en tanto que las promocionales, solo uno, fue de agrado para todos, ya que el mismo contaba con un sendero muy atractivo y el nuevo puente para cruzar el riachuelo, que le dieron un toque distinto a las etapas anteriores.

Fue una carrera muy rápida con buen nivel de corredores en cada una de las categorías. Álvarez repasó la carrera desde el banderazo inicial señalando: “De entrada se largó fuerte, éramos unos 15 corredores entre la Elite y Sub23, pero luego logramos hacer un corte donde quedamos unos 7, y a partir del kilómetro 10 se sumaron dos de la A1 que habían largado un minuto atrás”.

Las pruebas de rural bike se suelen largar por categorías y siempre con una distancia de 1 minuto entre ellas.

Ritmo fuerte

El ciclista siguió detallando cómo se fueron dando los siguientes kilómetros con el grupo de punta. “Después de un sendero de unos 2.500 metros, muy lindo y técnico, con plantas y lomitas, quedamos solo 5 en la punta, dos de la A1, dos de la Sub23 y yo solo de la Elite, así que a partir de ahí empezar a tirar bien todos juntos. Logramos hacer una diferencia de más de 2 minutos con el pelotón. La primera vuelta se rodó muy fuerte, iba mirando la velocidad y hacíamos un promedio de unos 35.2 klm/h, todos muy parejos y eso hace la diferencia hoy en día” señaló.

Fue en la segunda vuelta donde las fuerzas flaquearon. “En la segunda vuelta después del sendero, empezaron a entra las balas al cuerpo, se me fue el de la A1 que ganó la general y un chico de la Sub23, así que me quedé con el otro de la Sub23, los dos veníamos ya cansados. Después de una zona de pasto muy rota, muy difícil de llevar la bici, nos alcanzan Jonatan Agrazar y Gabriel Brisoliz, los dos de Trenque Lauquen, así que nos quedamos en ese pelotón. Yo ya sabía que la ventaja al segundo de la Elite era de más de 2 minutos y me quedé en ese pelotón. Fue una carrera muy dura y rápida, y con esos condimentos que este año la hicieron diferente, con ese sendero y el pasto, algo que antes no había y se hacía algo aburrida” remarcó.

Por último resaltó: “Los chicos de Trenque Lauquen anduvieron todos muy bien, la mayoría subió al podio y dejó muy bien representada a la ciudad”.

Posiciones

En 64 kilómetros, categoría Elite: 1° Agustín Álvarez, Trenque Lauquen (1h49:39); 2° Juan Mendive, Bahía Blanca (1h50:54) y 3° Lucas Urdangarin, América (1h59:17).

En Máster A1: 1° Pablo Bien, Bahía Blanca (1h46:11); 2° Jorge Pecochea, Carlos Casares (1h48:36) y 3° Gabriel Brisoliz, Trenque Lauquen (1h48:36).

En la Máster A2: 1° Jonatan Agrazar, Trenque Lauquen (1h47:34); 2° Hugo Minghetti, América (1h47:35) y 3° Cristian García, Miguel Riglos (1h48:49). Además: 5° Lucas Medero, Trenque Lauquen (1h48:54).

En la Máster B1 fue 4° Lucio Díaz, Trenque Lauquen (1h51:55). En la Máster B2: 7° Sergio Churruca, Trenque Lauquen (1h55:03); 16° César Almeida, Trenque Lauquen (2h07:10) y 25° Pedro Rivero, Trenque Lauquen (2h21:43).

En la Máster C1: 3° Sandro Buffarini, Trenque Lauquen (1h54:03); 14° Emilio Romero, Trenque Lauquen (2h06:09) y 17° Gonzalo Vilches, Trenque Lauquen (2h09:11). En la Máster C2: 6° Carlos Campelo, Trenque Lauquen (2h02:11); 13° Osvaldo Sayago, Trenque Lauquen (2h08:31); 14° Pablo Islas, Trenque Lauquen (2h21:49) y 15° Néstor Pallicer, Trenque Lauquen (2h24:33). En Máster D1: 4° Oscar Cueli, Trenque Lauquen (2h07:31).

Promocionales

Mientras que, en categorías Promocionales, los que corrieron 32 kilómetros, en varones A, de Trenque Lauquen: 5° Juan Buscetti (1h04:36); 6° César Lamas (1h04:39); 9° Joaquín Cueli (1h09:22); 10° Jonatan Alegre (1h09:44); 12° Rubén Cueli (1h14:00); y 16° Gabriel Fernández (2h11:21).

En varones B, de Trenque Lauquen: 4° Marcelo De Telleria (1h00:23); 6° Marcos Velásquez (1h00:27); 11° Santiago Rossi (1h01:04); 15° Alejandro Ressia (1h01:16); 18° Diego Lasca (1h02:31); 22° Andrés Mansilla (1h04:26); 25° Rodolfo Olguín (1h06:00); 26° Juan Gallo (1h07:14); 27° Eduardo Savatteri (1h07:16); 39° Maximiliano Bustamante (1h12:05); 40° Walter Ullua (1h15:28) y 49° Luis González (1h23:36).

En varones C, de Trenque Lauquen: 6° Italo Castro (1h06:19); 14° Luis Enriquez (1h09:34) y 24° Fabián Brisoliz (1h17:56).

En Damas A, de Trenque Lauquen: 8° Gessica Larroude (1h26:33); en Damas B, de Trenque Lauquen: 8° Sol Gauna (1h17:08) y en Damas C, de Trenque Lauquen: 1° Graciela Suárez (1h16:09);

5° María Burges (1h20:52) y 6° Cristina Servera (1h25:08).