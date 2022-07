Los Juegos Olímpicos de los deportes que no son olímpicos

Bimingham (Estados Unidos) recibe la edición 2022 de los World Games, una suerte de Juegos Olímpicos para varios deportes que no son olímpicos; algunos de ellos lo fueron, otros aspiran a serlo y están aquellos que no tienen chances de sumarse al programa de los anillos. De los que fueron olímpicos alguna vez, está por ejemplo la cinchada (“tug of war”), presente en los Juegos de 1900, 1904, 1908, 1912 y 1920, además de haber estado también en los exitosos “Juegos Intercalados” de Atenas 1906. Entre los que aspiran a sumarse a la gran cita se cuenta el beach handball, que hizo su estreno en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en 2018 en Buenos Aires, y sueña con llegar a los de mayores. Y entre aquellos que la tienen más difícil como para ilusionarse están, por ejemplo, el fútbol americano o los deportes aéreos, como el paracaidismo y las carreras de drones.

Trastocados por la pandemia, estos séptimos Juegos Mundiales debieron haberse celebrado en 2021, año que terminó siendo olímpico por la reprogramación de los Juegos de Tokio. Justamente, el año pasado los World Games celebraban sus cuarenta años de existencia desde aquella primera edición de Santa Clara (Estados Unidos) 1981.

Entre este jueves y el domingo 17, unos 3.600 atletas -la mitad mujeres, la mitad varones- de más de 100 países competirán en 223 eventos de 34 deportes. Y Argentina tiene deportistas clasificados para varios de esos eventos, a saber: paracaidismo; billar; bolos; canotaje maratón; equipo masculino de faustball; gimnasia, trampolín; equipos femenino y masculino de beach handball; ju-jitsu; racquetbol; patinaje artístico y de velocidad; squash; sumo; wakeboard y esquí acuático; y wushu.

Al igual que los Juegos Olímpicos, los World Games se celebran cada cuatro años y buscan darle visibilidad a aquellos deportes que no están en la gran cita. Están bajo la órbita de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA, por sus siglas en inglés), organización que nuclea a 37 federaciones deportivas internacionales y, a su vez, es reconocida por el Comité Olímpico Internacional; en 2016 firmaron un memorando de cooperación entre ambas. Los World Games aspiran a igualar y superar en importancia a los campeonatos mundiales organizados por cada federación miembro.

Estos World Games tendrán pantalla, ya que podrán seguirse a través del canal del Comité Olímpico (Olympic Channel) y por la plataforma paga Star+. (DIB)