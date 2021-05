Los Juegos Bonaerenses celebran sus 30 años

Por Gastón M. Luppi, de la redacción de DIB

Últimos días de inscripción para la 30ª edición de los Juegos Bonaerenses, una edición nuevamente marcada por la pandemia y que tiene entre sus novedades la posibilidad de que participen estudiantes universitarios y terciarios. El lunes 31 cierra la inscripción para esta versión 2021 que acompañará el proceso de vacunación contra el coronavirus y alternará entre la virtualidad y la presencialidad en el camino hacia una deseada gran final en Mar del Plata, o varias finales descentralizadas, según lo permita la situación epidemiológica.

Agustín Corradini es el Director Provincial de Torneos y Eventos Deportivos de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, máximo responsable de los Juegos. Exjugador de hockey, DT de “Las Leoncitas” campeonas del mundo en 2016 y luego DT de “Las Leonas”, para Corradini los Juegos Bonaerenses “representan mucho”. “Lo digo, lo repito todo el tiempo: ‘Soy hijo de los Juegos’. Eran mi inspiracional cuando era pibe. Jugaba al hockey y recuerdo que mi mamá me decía que si no aprobaba las materias, no podía ir a la final de los Bonaerenses. Aprobé la secundaria por y gracias a los Bonaerenses, imaginate el cariño que les tengo”, inicia la charla con la Agencia DIB.

En su repaso, Corradini cuenta que participó de los Juegos como deportista, entrenador y coordinador de un club anotando equipos. “Y desde el año pasado me toca en la gestión, y en pandemia, que no es un dato menor. Lo digo alzando la voz: ‘Estamos orgullosos del trabajo que hicimos en los Juegos’”. “Asumimos en mayo y, administrativamente, los Juegos deben comenzar en enero o febrero. Fue un desafío armar un formato nuevo y en tiempo récord”, dice.

En noviembre de 2020, en un acto en el Estadio Único de La Plata, Axel Kicillof habló de esta histórica edición número 30. Claro que por entonces el Gobernador anhelaba una edición presencial, a la vieja costumbre. “Para este año elaboramos un sistema que transita desde la virtualidad hacia la presencialidad. Esa es la idea, acompañar el proceso de la vacunación y la salida de la pandemia”, explica Corradini, y da cuenta de qué se trata: “Todos soñamos con la presencialidad absoluta. Hacerlos virtuales fue una alternativa, una salida. Y este año haremos un mix entre la virtualidad y la presencialidad, entendiendo los casos de cada deporte, lo que mueve cada deporte, las poblaciones de riesgo con las que trabajamos. Serán cuatro formatos que correrán en simultáneo”.

Está claro, “los Juegos son una institución en la provincia”. Como lo son en sí mismo las finales en Mar del Plata. Sin embargo, pandemia de por medio, “para las finales de este año tenemos dos sistemas ya planificados: uno es la final tradicional, que Dios quiera se pueda hacer. Y en el caso de no poder hacer esa final presencial, en lugar de un megaevento la descentralizaremos en cuantas sean necesarias dentro de los parámetros sanitarios habilitados”.

Las novedades

Las grandes novedades de esta edición pasan por la incorporación de los universitarios y las selecciones municipales. En cuanto a la primera, “cuando cumplían 18 años, las pibas y pibes no podían participar más, era un rango etario olvidado. Es una herramienta para quienes están en edad universitaria, y también para los adultos que estén estudiando. Pueden participar y no solo en deportes, sino en actividades culturales, representando a su municipio”.

Respecto de las selecciones municipales, es un “formato nuevo”. “Debíamos simplificar a los municipios la etapa municipal por el contexto de pandemia”. Cada municipio designará un equipo representante en cada una de las disciplinas (básquet, cestobol, futsal…) que comenzará su participación en la etapa Regional, presencial. “Acompañando el proceso de vacunación, y con la salida del invierno, entendemos que para la segunda mitad del año podrán estar dadas las condiciones para practicar esas disciplinas”, opina Corradini.

El año pasado se incorporó la competencia “Buscando la mascota 2021”. Y ahora, a la búsqueda de la mascota 2022 se suma el “Buscando la canción de los Juegos”. “La mascota que ganó tuvo su fundamentación y por eso ganó; no era solo hacer una mascota linda. Al igual que las obras que participaron, tuvieron sus fundamentaciones. Lo mismo queremos para la canción: tiene que ser algo que represente a la provincia, que represente a los Juegos, que haya un sentido de pertenencia”.

A diferencia de 2020, ahora es posible inscribirse desde el teléfono celular. Y describe Corradini: “Se ingresa, se ponen los datos y el sistema le envía un correo al municipio avisándole quién se está inscribiendo. O sea, llevamos la inscripción a lo más sencillo posible. Ves la historia de Instagram, ingresás, ponés tus datos y le llega un mail al municipio”.

DEPORTES ELECTRÓNICOS: BAJO LA LUPA DE LA CIENCIA

Con la pandemia como novedad, el año pasado los Juegos Bonaerenses tuvieron una inédita versión virtual, con la consecuente incorporación de los denominados deportes electrónicos. “Uno de los grandes trabajos que hicimos en 2020 por orden del subsecretario Javier Lovera, en conjunto con el Comité Asesor en Ciencias del Deporte, fue hacer un relevamiento sobre las personas que practican deportes electrónicos”, cuenta Corradini en diálogo con la Agencia DIB. “Es el relevamiento más grande del que tenemos conocimiento -buscamos mucho y no encontramos- sobre los comportamientos, prácticas y hábitos. Tener el documento y usar la ciencia a partir de eso es interesantísimo en términos de introducir políticas públicas basadas en la ciencia, en el conocimiento, en la experiencia de lo que conocemos”, agrega el Director Provincial de Torneos y Eventos Deportivos.

Los deportes electrónicos son una realidad que trasciende la pandemia. De hecho, el mes pasado el Comité Olímpico Internacional anunció el Olympic Virtual Series. Y opina Corradini: “Necesitamos la ciencia para acompañar al deporte electrónico y poder generar cambios donde puedan haber hábitos más saludables de los que hay. Y ojo, esto va también para el deporte convencional: si bien el deporte es salud, depende de cómo lo practiques ayuda a que te sanes o a que te lastimes”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deportes GBA (@deportesgba)

ABECÉ DE LOS JUEGOS 2021

Los Juegos Bonaerenses son culturales y deportivos y se dividen en categorías juveniles (12 a 18), personas con discapacidad (mayores de 12), adultos mayores (más de 60) y estudiantes universitarios (18 a 59).

Serán presenciales, virtuales, virtuales con final presencial y de selecciones municipales (presenciales a partir de la etapa Regional). Habrá deportes presenciales para juveniles (acuatlón, ajedrez, atletismo…) y universitarios (básquet 3×3, beach volley, fútbol tenis…), con competencia en tres etapas: Local, Regional y Provincial; el golf y el remo se organizarán en conjunto con sus federaciones. En cuanto a la modalidad virtual, se realizarán las competencias de búsqueda de la mascota 2022 y la canción de los Juegos; disciplinas deportivas (free style, fútbol, taekwondo, coreografía pop…) y culturales (dibujo, pintura, objeto tridimensional…). En virtual con final presencial habrá actividades deportivas (gimnasia, patín…) y culturales (malambo, solista vocal…), y en selecciones municipales se podrá participar, entre otros, en fútbol playa, hockey, rugby…

La página oficial de los Juegos es juegos.gba.gob.ar/.

TEXTUALES

– Federaciones deportivas: “Una parte inicial la debe hacer el Estado, con la incorporación de más pibas y pibes en el deporte desde los clubes de barrio, sociedades de fomento, las escuelas… Y después, en una liga, empieza el brazo de las federaciones, que son importantísimas en la regulación y también en que cada pibe que ya se inició en el deporte tenga alas para soñar, para el alto rendimiento, para la representación nacional. Este año, por ejemplo, se incorporó a los Juegos la federación de remo. Y también hay una plataforma de educación permanente, porque no tiene sentido que un pibe o una piba vean que en un Bonaerense pueden ingresar y participar en remo, cuando después no hay formación de docentes para enseñar remo, ni cómo se puede hacer una iniciación en remo sin un bote. Y otro ejemplo: este año se incorporó golf. Al igual que con remo, conveniamos con la federación para que provea de palos a todos los pibes que se quieran inscribir y no tengan un palo. Y si se insertan, que los puedan abrazar, que los bequen, y que les permitan y les den alas para poder volar. Es que si el desarrollo del deporte es solo los Bonaerenses, estamos yendo por el camino equivocado”.

– Discapacidad: “La nuestra es una gestión muy presente para las personas con discapacidad. Todas las capacitaciones tienen traducciones. Por ejemplo, el sistema Plenus [de inscripción a los Juegos] y la página web ahora están adaptadas: una persona ciega puede entrar y mirar todas las secciones de nuestra web. A su vez, incorporamos nuevas competencias. Y mil ideas más que la pandemia nos va frenando y otras que llevan su tiempo, como hacer los reglamentos no solo para personas ciegas desde la web, sino también en Braille”.

– Mini Juego Olímpico: “Gracias a mi deporte y a mi trabajo pude recorrer el mundo entero: no conozco otra competencia donde los pibes, las pibas, los adultos mayores o las personas con discapacidad participen representando a sus municipios en un torneo provincial. Es un mini Juego Olímpico cultural y deportivo, que incluye a todos y a todas. (DIB) GML