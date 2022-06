Los jóvenes y su interés por ser bomberos

Un párrafo especial le dedicó el presidente de Bomberos Voluntarios a los jóvenes que se acercan al Cuartel Central para iniciar su camino como integrantes de la institución. En este marco, Juan Nappi destacó el interés de los adolescentes por querer ser parte de la entidad, aunque afirmó que no en todos los casos esa primera experiencia llega a buen puerto.

Distintas realidades

“Es una lucha”, afirmó Nappi antes de señalar: “Pero los últimos jóvenes que ingresaron lo hicieron muy bien. Hay gente que prueba y no le gusta porque acá, mal que les pese, hay un reglamento. Y el reglamento no es como en la colimba, pero es medio parecido. Te tiene que gustar. Y hay que tener en cuenta que hay gente que no está capacitada para trabajar gratis y, menos, para obedecer órdenes también gratis. La capacitación del bombero es ardua y cansa, porque todos los entrenamientos tienen que ser más que lo que ocurre realmente para que, cuando ocurre lo real, uno sepa cómo actuar e, inclusive, saber cuál es el Plan B para una determinada situación. Y, sinceramente, van quedando muy pocos jóvenes cuando se hace el ingreso, pero los que quedan lo hacen porque les gusta y aceptaron el reglamento”.

“Una profesión”

En el mismo sentido, expresó: “Ser bombero voluntario tiene que gustar mucho. Uno entra y termina amando esta profesión. Porque esto es una profesión, no es un hobby. Muchos chicos piensan que uno acá viene a divertirse cuando viene tocando bocina para que le abran paso y no es así. Ser bombero es parte de lo que uno siente cuando se hace el toque de sirena y hay que actuar. Muchas veces ocurre que hay personas que les resulta molesto cuando uno viene detrás tocando sirena, pero es lo que tenemos que hacer. Pero, más allá de todo, es una profesión muy linda”, señaló.

El instituto

Un dato importante para destacar es que, próximamente, volverá a funcionar el Instituto Nacional de Capacitación y Adiestramiento de Bomberos y Brigadistas que Bomberos Voluntarios tiene en la segunda planta del Cuartel Central. “Estamos esperando que nos den nuevamente fecha para realizar las prácticas con los instructores internacionales. Porque, a causa de la pandemia, se paró todo. Y ahora queremos empezar nuevamente con las actividades del Instituto”, comentó el dirigente.