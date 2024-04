Los Indios Tacunau y la “Marcha de San Lorenzo”

Por: Juan Carlos Artigas

Tradicionalista

La conocida “Marcha San Lorenzo” fue compuesta por alguien que nació en1868 en Maldonado, Uruguay, Cayetano Alberto Silva. Se cuenta que luego se trasladó a Rosario donde fue nombrado maestro de banda del Regimiento 7 de Infantería. En 1898 se radica en Venado Tuerto con su familia, donde realiza diversas actividades relacionadas con la música.

Este músico compone esta obra para dedicársela al coronel Pablo Ricchieri, Ministro de Guerra de la Nación en ese entonces. Por supuesto, no tenía el título citado. El Ministro le agradeció el homenaje pero le pidió que le pusiera “General San Martín”, en homenaje al Padre de la Patria. Silva volvió a ofrecer otro nombre para la composición: “San Lorenzo”, sabedor que Riccheri había nacido en la ciudad que fue escenario de la única contienda que el Libertador llevó a cabo en territorio argentino, el 3 de Febrero de 1813 y que significó además el bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo. Y así se aceptó.

Fue estrenada por una Banda Militar en 1902, sin letra. La letra se escribió cinco años después, en 1907 por Carlos Javier Benielli. Esta obra trascendió Argentina y realmente son muy interesantes los datos sobre la vida de Cayetano Silva. Alguien que era una persona de color, o lo que concretamente se llama negro, y esto fue motivo para que al morir en Rosario, en 1920, la Policía le negara sepultura en el Panteón Policial por ser negro.

Los Indios

Los trenquelauquenches Nelson y Nestor (Cacho) Tacunau, al debutar el 9/9/1966 ya constituidos como el dúo llamado Los Indios Tacunau, incorporan esa marcha a su repertorio, ejecutándola en forma instrumental con sus guitarras y en ocasiones cantándola con el público. La Consagración en Cosquín fue con la marcha.

En una nota que en el año 2016, con motivo de los 50 años del dúo, le hace diario La Opinión de la ciudad de Rafaela, Cacho contó que en Enero de 1969 alguien de Río Cuarto les propuso ir a Cosquín, y se logró que actuaran allí una noche, ya que nunca habían ido. Cacho agrega: “Nosotros habíamos armado con Nelson la ‘Marcha de San Lorenzo’ con guitarras, la tocábamos en todas las peñas y gustaba mucho… No había lugar pero ese miércoles al final nos mandaron como a las cinco de la mañana al escenario mayor. No había mucha gente a esa hora en la plaza pero nos fue bastante bien, ahí probamos con la ‘Marcha de San Lorenzo’. Cuando salimos del escenario, gente de la comisión nos preguntó si podíamos ir al día siguiente. Nos convocaron a las diez de la noche, así fue el destino nuestro, el jueves a las diez estábamos ahí. Como a las once nos avisa Julio Márbiz que teníamos que hacer dos temas y nos pregunta cuáles serían. Le dijimos la ‘Cueca del violín’ y la ‘Marcha’. Nos dijo que la ‘Marcha’ no porque ya la había hecho el Cuarteto Zupay vocalmente. Lo convencieron y aceptó. Largamos -temblando- con la ‘Cueca’ que era nuevita y casi no se conocía, hubo un aplauso importante. Y sin decir nada arrancamos con la ‘Marcha’, y fue una cosa que no podíamos creer. Y se empezó a venir un aplauso, y la gente cantando latente”.

n ¿Cómo la aprendieron?

En esa nota el entrevistado recuerda que esa marcha la habían escuchado de chicos en Trenque Lauquen. Que Ernesto Tallarico, un guitarrista no vidente, el cual era amigo del padre de ellos, la tocaba en guitarra. Que ellos eran chicos y aún no tocaban la guitarra, que la escuchaban a esa y la “Marcha Tres Árboles” y los dejaba fascinados. Por lo tanto más adelante la incorporaron al repertorio haciéndole algún agregado.

En 1969, luego de ese triunfo en Cosquín, al abrírseles las puertas de un importante sello discográ-fico la graban en el disco que se tituló “Lo nuestro”. Por lo tanto estuvo en el repertorio de ellos durante más de cincuenta años que se mantuvieron como dúo. Con ella cerraban siempre sus actuaciones.

En 2003

Hubo una única vez que en Trenque Lauquen Los Indios Tacunau no cerraron con la “Marcha de San Lorenzo”. El 22 de Febrero del 2003, en el Club Barrio Alegre se le efectuó un reconocimiento al Dr. Jorge Barracchia por su destacada labor como intendente de la ciudad.Esa noche la Banda Municipal Luis Perego ejecutó la “Marcha de San Lorenzo”. Al llegar el momento de la actuación de Nelson y Cacho, la cual fue posterior a la banda, atentos que ya la había ejecutado esta banda decidieron no interpretarla ellos, para que no se tomara como una competencia o algo así. Por lo tanto cerraron con otro tema.

Sí interpretaron la marcha al otro día en el patio de lo que fue el Bar Quique, lugar donde ellos habían pasado su niñez y donde se realizó un almuerzo con la finalidad de anunciar la construcción de un monolito que recuerde a este dúo en la calle donde estaba este bar. Una hermosa iniciativa de un grupo de amigos que lo tuvo como impulsor a Omar Pedretti y que fuera quien me convocara para que hiciera la presentación de los nombrados y otros artistas que actuaron ese día. Esa jornada la gran cantidad de asistentes que desbordó dicho patio y el interior del bar cantó junto a ellos “San Lorenzo”. Y el monolito se inauguró el 21 de Septiembre de ese año.

Siempre reconocidos

Los Indios Tacunau fueron reconocidos por ser de aquellos músicos que siempre tuvieron presente esta marcha.

En Diciembre del 2003 tuve la suerte de ser invitado por don Omar Pedretti a su casa a una cena con algunos pocos amigos que había convocado y esa noche llegaron Nelson y Cacho a quienes también se los había citado. Esa noche contaron que hacía poco tiempo asistieron a un reconocimiento que se le había realizado a ellos y otros músicos por haber interpretado siempre la “Marcha de San Lorenzo”. Y que a ese acto habían concurrido familiares descendientes de Cayetano Silva y De Beniele, los autores de la música y la letra.