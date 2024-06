Los gremios y una primera impresión de los cambios en Educación de la Provincia

Luego de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunciara cambios en la forma de dar clases en el territorio bonaerense los cuales, entre otros aspectos, se basan en que a partir del próximo año se suprimirá la repitencia en la escuela secundaria y desde 2025 se implementará un sistema de acreditación por materias, voces a favor y en contra comenzaron a escucharse desde sectores vinculados a la educación.

En ese marco, La Opinión tomó contacto con gremios docentes de Trenque Lauquen desde donde se analizó el anuncio del gobierno bonaerense. De esta manera, se destacó que “se esté pensando permanentemente en mejoras en las condiciones de enseñanza y aprendizaje” aunque se alertó sobre la posibilidad de que los docentes se vean sobrecargados en sus respectivos trabajos.

Análisis

En este sentido, desde Udocba Trenque Lauquen se compartieron las palabras de Alejandro Salcedo, Secretario General de este gremios docente, quien comentó: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, ha comunicado el nuevo régimen académico de la dirección de secundaria en la provincia de Buenos Aires. Nosotros como Udocba estamos analizando el nuevo diseño. En principio, lo que nosotros planteamos es que cualquier reforma que exista en la provincia de Buenos Aires no puede generarle carga adicional de trabajo a los docentes porque ya la situación de sobrecarga de trabajo en la Provincia es alta”.

“Nos parece bien que se esté pensando permanentemente en la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la Provincia y nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, a los espacios necesarios para llevar adelante la tarea, que no haya sobrecarga de trabajo y que la tarea docente se pueda desarrollar en condiciones porque así lo necesita la provincia de Buenos Aires y la Argentina en su conjunto”, señaló.

“Decisiones políticas”

Desde FEB Trenque Lauquen se indicó que “son cambios en los planes de estudio que tienen que ver con decisiones políticas” en las que los gremios no son consultados. “Por lo que se ve no perjudica puestos de trabajo. Estamos analizando de todas maneras si puede significar sobrecarga de los docentes. El área gremial lo está analizando”, señalaron.

En tanto, desde Suteba Trenque Lauquen se expresó: “Participamos en esto a través de nuestros consejeros de educación” y se indicó que, con esta iniciativa “se está dando respuesta a cuestiones que se vienen planteando desde hace años desde el nivel”.

El anuncio

Cabe recordar que, según indicó Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia “en la actualidad se acredita por materia, pero repetís en bloque. Nosotros queremos partir de otro paradigma. La materia aprobada no se recursa si hay allí un derecho adquirido. Este jueves, con la repitencia aún las materias que aprobabas las tenés que recursar. La materia aprobada no se recursa y la materia pendiente se enseña mucho, nosotros decimos se intensifica. Hay alguien que va a acompañar”.

Y agregó: “No es posible pensar que el futuro está en el pasado. Nos debíamos una modificación del régimen académico secundario”.

Principales puntos

En este sentido, los principales puntos de la reforma escolar impulsada desde el Gobierno de Axel Kicillof son: No se obligará al alumno a recursar todas las materias del año. Simplemente deberá volver a cursar las que haya reprobado; las materias no aprobadas -hasta cuatro- se rendirán a través de un curso acelerado entre diciembre y marzo donde se evaluará cómo es la situación del alumno y si logra revertir lo desaprobado. En caso de tener más de cuatro sin aprobar en un año, esas que excedan el número deberán ser recursadas en el siguiente período lectivo; ya no se repetirá un año entero, sino que se hará una intensificación de la enseñanza al principio y final de los dos cuatrimestres en cada materia desaprobada, siempre y cuando sean hasta cuatro; en caso de que las materias pendientes de aprobación sean cinco o más, recién ahí las que excedan el límite se deberán recursar; la evaluación será por nota numérica en dos cuatrimestres, en los cuales se deberá aprobar con 7 o más en cada uno de los segmentos y se incorporarán diferentes propuestas formativas, entre las que habrá más posibilidades de realizar pasantías en organizaciones comunitarias y ámbitos de estudio superior.