Los cruces del Villegas

En las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto” Abasolo se jugará entre hoy y mañana la sexta fecha del Torneo Apertura del Conrado Villegas.

La Zona 2 juega hoy, desde las 14 horas, inicialmente con Trasporte Ruta 33 vs. El Misil; Codeana vs. FJ Construcciones; Los Berutenses vs. Electroingeniería y El Duende vs. UOCRA; y a las 15.45, Alambrados Simón vs. Despensa BG; Marmolería Girard vs. Baterías Ares; Embragues TL vs. Consucer y Zapateros vs. El Mate. Fecha libre para Estudio Inmobiliario FB.

Y mañana, la Zona 1, desde las 8.45: Los Recolectores vs. Carnicería El Patita; Poceros JP vs. Eleive; Expreso Claudio vs. Pango y Chacinados Laguna Redonda vs. Lago Rojo; cerrando la fecha desde las 10.15 con Aguadas La Unión vs. Los Luceros; El Pancho vs. Mecánica LB; Construcciones Ibáñez vs. Inmobiliaria Corral y Poceros Martino vs. Debernardi. Fecha libre para Los Branca.