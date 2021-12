Los contagiados con esquema completo deberán cumplir menos días de aislamiento

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy cambios en los esquemas de aislamiento para personas contagiadas de coronavirus con reducción de días para quienes están inmunizadas con la vacuna.

La titular de la cartera sanitaria encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la que informó que quienes cuenten con el esquema completo de vacunación deberán cumplir con menos días de aislamiento.

La decisión se consensuó en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y está vinculada a la “disminución de la infección” y de la “trasmisión” por el avance en el plan de vacunación. Se trata de una recomendación nacional que será adaptada por cada una de las jurisdicciones.

Con el nuevo esquema, los aislamientos serán así:

-Contactos estrechos, asintomáticos y con esquema de vacunación completo (menos de cinco meses desde la segunda dosis o del reuerzo): tienen aislarse durante 5 días y los 5 restantes maximizar cuidados y minimizar contactos de riesgo.

-Contactos estrechos, asintomáticos, sin vacunarse o con esquema incompleto: deben realizar 10 días de aislamiento, o 7 y una prueba PCR negativo.

-Casos confirmados con esquema completo: tienen aislarse por 7 días y 3 días de refuerzo de cuidados.

-Casos confirmados sin vacunarse o con el esquema incompleto: tienen que aislarse durante 10 días.

Más vacunación

Por otro lado, Vizzotti detalló que está “aumentando la demanda” de primeras dosis de personas que inician el esquema de vacunación de personas que no se habían inmunizado por dudas.

“Estamos acortando la brecha entre la primera y la segunda dosis. Estamos completando esquemas rápidamente. Y estamos trabajando muy fuerte para poder dar los refuerzos al menos al quinto mes de recibido el esquema completo”, detalló la funcionaria.

Y aclaró: “Esto no va hacer que no haya casos. Lo que va a suceder es que vamos a brindar la máxima protección para que eso no traduzca en hospitalizaciones y muertes”.

Además, pidió mantener los cuidados de cara a fin de año en el marco del aumento de casos positivos. “Tenemos que seguir trabajando para tratar de tener la menor cantidad de casos posibles”, indicó. Y recordó las medidas de distanciamiento, ventilación y tapabocas. (DIB) MT