Los ciclistas locales copan el rural bike de Guaminí

En Guaminí se correrá el domingo una nueva edición, la número 11, de la Vuelta a la Cascada, carrera de rural bike que año a año sigue sumando nuevos adeptos.

Una competencia que tiene dos distancias, los 31 kilómetros promocionales y los competitivos 62 kilómetros. Un recorrido exigente, entretenido y muy atractivo. La carrera se largará el domingo, a la hora 11, en el Balneario Lago del Monte bajo la organización del Club Ciclista Guaminí.

Trenque Lauquen ya tiene a un gran número de ciclistas inscriptos y se espera que entre hoy y mañana se sigan sumando. Son varias las categorías presentes en ambas distancias.

En Damas, Jessica Larroude, damas A (hasta 34); Anabella Esandi, damas C (50 en +); María Burges, damas C (50 en +); Sol Gauna, promo A (hasta 34) y Cristina Servera, promo C (50 en +).

Y en caballeros, los que irán por los 62 kilómetros, Agustín Álvarez, elite (23 a 29); Gabriel Brisoliz, master A1 (30 a 34); Lucas Medero, master A2 (35 a 39); Jonatan Agrazar, master A2 (35 a 39); Alejandro Ressia, master B1 (40 a 44); Lucio Díaz, master B1 (40 a 44); Pedro Rivero, master B2 (45 a 49); Sergio Churruca, master B2 (45 a 49); César Almeida, master B2 (45 a 49); Sandro Buffarini, master C1 (50 a 54); Gonzalo Vilches, master C1 (50 a 54); Emilio Romero, master C1 (50 a 54); Carlos Campelo, master C2 (55 a 59); Pablo Islas, master C2 (55 a 59); Osvaldo Sayago, master C2 (55 a 59); Jorge Brisoliz, master D1 (60 a 64); Ítalo Castro, master D1 (60 a 64) y Oscar Cueli, master D1 (60 a 64).

Promocionales

Mientras que en promocionales también habrá varios de nuestros ciclistas en el recorrido, a saber, en varones A (18 a 34 años): Jonatan Alegre, Gabriel Fernández, Juan Pablo Buscetti y Joaquín Cueli. En varones B (35 a 49 años): Diego Lasca, Santiago Rossi, Marcelo De Telleria, Marcos Velásquez, Eduardo Savatteri, Maximiliano Bustamante, Andrés Mansilla, Rodolfo Olguin y Walter Ullua. Y en varones C (50 en +): Luis Enríquez, Néstor Pallicer, Fabián Brisoliz y José Kenny.