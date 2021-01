“Los chicos tienen nivel para correr a los elites”

La primera vez que Rubén Schejtman logró estar entre los diez primeros locales en el Maratón de Reyes “Camilo Martino” fue en el año 2003 en aquella edición que se corrió un 11 de enero y en que finalizó en el noveno puesto. Eran años en los que Trenque Lauquen tenía a un imparable Raúl González (14 victorias) que batallaba mano a mano con César Rossi y aparecía en pantalla la figura de Gonzalo Zabala. Un juvenil Schejtman que poco a poco comenzaría a escribir su rica historia en el atletismo local.

Luego llegarían las batallas inolvidables con Gonzalo Zabala, quien ganaría del 2004 al 2008 debiendo competir contra Pablo Matamales, Guillermo Villalobos y el propio Schejtman. Fue en el 2009 cuando Rubén Schejtman subió por primera vez a lo más alto del podio del clasificador general entre los de la ciudad. Esa noche del 10 de enero Schejtman fue más veloz que Zabala y Matamales. Se iniciaría así una historia de triunfos que lo consagraría en el más ganador de la década.

La historia dirá que luego ganó en los años 2011, 2012 y 2013, siendo segundo en el 2014 detrás de Guillermo Villalobos para luego recuperar su trono en el 2015 y ganar de manera consecutiva hasta el 2020. Es el Rey de Reyes. Con sus 37 años Schejtman sabe que tiene que entrenar muy duro para poder correr de igual a igual con las nuevas generaciones y, con 10 victorias en su haber, aún le resta para alcanzar el récord de González. También tiene un gran objetivo que es ser el mejor de la competencia para veteranos, una vez que cumpla los 40 años.

Mantenerse

Este 2021 lo tuvo en la línea de partida en la 55° edición de Reyes. En la previa era el gran candidato, ya que siempre lo es por su rico historial y nivel. Dice que no se siente presionado y destacó la gran carrera que Lautaro Barragán y Marcos Gómez Kistner hicieron en la ciudad. “Es muy bueno para Trenque Lauquen que haya jóvenes mejorando. Si esto se mantiene y se pueden correr carreras locales nos sirve a todos. A ellos para seguir mejorando y a mí para mantenerme en ese nivel. Yo sé que puedo mejorar un poco más, pero tengo una edad en la que sólo me puedo mantener. Los chicos están muy bien, y tienen el nivel para ir a correr a cualquier lugar y competir de igual a igual con los elites”, aventuró el experimentado corredor tras la competencia del domingo.

La estrategia de carrera para Schejtman marcaba que tenía que imponer un ritmo fuerte luego de los 4 kilómetros. Pero una molestia lo privó de hacer ese esfuerzo. “Me agarró un tirón en la pierna después de los 4.000 metros, cosas que pasan, cosas de carrera. Veníamos corriendo bien, a ritmo de 3.18 y mi idea era empezar a correr luego de los 4 kilómetros porque al ser ellos (Lautaro y Marcos) tan jóvenes si no me despego de mitad de carrera en adelante me van a ganar picando en los 100 metros finales. Y no se pudo hacer esto. Ellos están muy bien y yo, de atrás, pude ver el carrerón que se mandaron definiendo en los metros finales”, comentó.

Dice que no se siente presionado por ser siempre el candidato. “No siento la presión, una vez que largo se me van todos los nervios. Me imaginaba un final así, apretado entre los tres, pero no pude estar. Y pasó lo que sabíamos, si Marcos no lograba despegarse de Lautaro, la velocidad que le da la pista además de los 18 años, iban a ser suficiente para ganar. Marcos no tiene el sprint de Lautaro”, dijo y además agregó en cuanto al nuevo ganador de Reyes: “Lautaro tiene que aguantar los primeros kilómetros y así lo hizo. Se corrió una gran carrera y es admirable el nivel que tiene con sus 18 años”.

“Salió todo bien”

Otros dos que analizaron la competencia fueron el experimentado Eladio Helguera y Marcos Gómez Kistner. Dijo Helguera tras haber sido segundo entre los veteranos y sexto en la general: “Fue una linda carrera y un circuito muy bueno. Se sintió bastante el viento en los kilómetros finales, pero salió todo muy bien. Correr con 300 atletas es mucho más lindo y con toda la gente te da otra motivación”.

Por su partem Gómez Kistner dijo: “Si me das a elegir prefiero correr con los 300 atletas, pero era lo que estaba permitido y creo que salió todo muy bien”, expresó haciendo mención a las habituales carreras de Reyes en relación a esta edición tan particular con solo 55 corredores. También analizó su carrera contra el ganador Lautaro Barragán. “Con Rubén (Schejtman) tenemos algo especial, es un amigo. A él le dio una molestia en mitad de carrera y se despegó. Y de Lautaro (Barragán) sabemos que es un chico que tiene muy buen nivel en pista y en carreras de medio fondo va a tener ese plus de velocidad que tienen los chicos de la pista”, dijo desde su lugar de entrenador. “Mi idea era despegarlo antes de llegar al sprint pero no lo pude hacer, lo intenté pero no pude, y en los últimos 100 metros se notó la velocidad de Lautaro. Lo felicito por esa gran carrera”, culminó.