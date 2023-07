“Los casos más complejos se dan cuando hay una negación de la violencia de género”

Si bien en los últimos años se ha avanzado mucho en el abordaje de los casos de violencia de género que pueden registrarse en Trenque Lauquen y se ha creado una mayor conciencia en la comunidad sobre la importancia de involucrarse y denunciar aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física de mujeres y, en ocasiones, también las de sus hijos, la problemática aún está lejos de ser erradicada. En este contexto, el trabajo de la Oficina de Género municipal se vuelve necesario.

Creada en junio del 2020, la oficina supo funcionar durante sus primeros meses en las instalaciones de Desarrollo Humano para luego, en junio de 2022, trasladarse a su espacio propio ubicado en Colón 125, donde sus integrantes trabajan diariamente en el despliegue de estrategias que permitan intervenir en las situaciones de violencia de género que son denunciadas por las propias víctimas o por terceros. Cada situación es diferente y necesita su propio abordaje y es en este punto en el que la Oficina de Género debe actuar con la precisión requerida en cada contexto.

Acompañar a la víctima

La Opinión dialogó con Karina Schneider, coordinadora de la Oficina de Género; Emilia Cueli, directora de Género, Niñez y Adolescencia, y Florencia Macellari, abogada de esta dependencia municipal, quienes explicaron la manera integral e interdisciplinaria en la que se trabaja para ayudar y contener a las víctimas.

“La función de la Oficina es acompañar a la víctima de violencia de género a partir del momento en que hace la denuncia. Nosotros empezamos a intervenir en ese momento, cuando la víctima hace la denuncia en Comisaría de la Mujer o en Fiscalía, pero a veces no hace la denuncia la propia víctima, sino un vecino, un familiar o por una demanda espontánea a nuestra Oficina de parte de la propia víctima o de un familiar o un vecino. También trabajamos a partir de la derivación de algún organismo judicial a través de un oficio, desde las escuelas o desde alguna organización de la sociedad civil”, explicó Schneider.

Las denuncias

Respecto de quién realiza la denuncia, Cueli agregó que “no necesariamente siempre es la víctima”. “Sabemos que, justamente por la propia violencia, muchas veces no puede efectivizar la denuncia porque está atravesada por esta situación. Entonces, el equipo también va acompañando desde ese lugar para que la denuncia pueda efectivizarse y se pueda trabajar con ella y su grupo familiar. El abordaje es integral en todo lo que implica el pensar en intervenciones y articulaciones con otros equipos; no necesariamente queda todo remitido a esta Oficina, sino que hay muchas líneas de intervención que permiten acompañar y pensar estrategias profesionales en pos de garantizarle el acceso a derechos, de poder empoderar a estas mujeres y de poder pensar un trabajo acorde a lo que se requiere en función de una situación de violencia”.

Sobre este punto, Karina Schneider comentó que “los casos más complejos se dan cuando hay una negación de la violencia de género y la persona niega ser víctima de esta violencia. Porque no se logra un empoderamiento en la persona o que pueda salir automáticamente de esa situación sólo por una denuncia. A veces la denuncia no es viable. Siempre nosotras sugerimos que se haga una denuncia porque, a partir de ahí, se pueden tomar medidas judiciales y empieza un proceso ya sea en lo civil por violencia de género o en lo penal, si hay lesiones o amenazas. Pero es un trabajo que va más allá de esta Oficina”. “Es también articular con Salud Comunitaria por alguna cuestión que tenga que ver con su salud, con la Oficina de Empleo, con la que nosotros trabajamos porque generalmente en esa situación de violencia hay una dependencia económica y llegar a no depender más del agresor implica que esa víctima pueda empezar a tener su propio proyecto de vida lejos de esta situación. Entonces esa articulación con la Oficina de Empleo es importantísima porque, a través de ella, se puede acceder a un empleo. También se trabaja con ANIN, que brinda contención cuando la víctima tiene hijos que son muy pequeños, o con jardines maternales porque a veces hay que organizar a esa mamá en cuanto a los horarios de sus hijos que le permitan contar con el tiempo suficiente para poder sostener un empleo”, detalló.

“Articulamos también con Salud Comunitaria para, si la víctima lo desea, contar con un espacio terapéutico. Esto es muy importante, el poder apoyarse en un espacio terapéutico que pueda ayudar a sostener esta búsqueda de salir de una situación de violencia”, agregó.

Abordaje

Consultada sobre cómo es la llegada a la víctima luego de recibir la denuncia, la coordinadora de la Oficina comentó: “Depende de cada situación. Si podemos, la contactamos por teléfono, si sabemos que está con el agresor hay que analizar cómo llamar, a veces el agresor no tiene un empleo y permanece en la casa de manera continua. Hay veces que la denuncia la hace un familiar, entonces nos contactamos con ese familiar o con una amiga”.

En este sentido, la abogada Florencia Macellari explicó: “Nos hemos acercado a lugares de trabajo muchas veces para poder establecer al menos el primer contacto y de ahí en adelante continuar trabajando en un ambiente en el que la víctima no se sienta amenazada. La dependencia económica condiciona muchísimo y por eso el abordaje es integral y se trabajan todos esos aspectos para que esa salida de la violencia pueda ser efectiva”.

Asimismo, Schneider agregó: “Dependemos de la voluntad de la persona, hay casos en los que hemos tratado de desplegar diferentes estrategias de intervención y, si la víctima está tan hermética y con tanta reticencia, no podemos avanzar. Entonces nos ponemos a disposición y continuamos un seguimiento a través del cual intentamos, pasado un tiempo, volver a contactarnos”.

Coordinación

Emilia Cueli contó también que “además de este abordaje integral con otros espacios, instituciones y organizaciones, también el equipo es interdisciplinario, hay una coordinación y después hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, la idea es, desde la Oficina, poder brindar una escucha, una contención y una mirada interdisciplinaria integral”.

Macellari explicó por su lado que “a veces las personas afectadas se presentan de manera espontánea”. “Entonces hablamos sobre cómo es el proceso de ir a hacer la denuncia, qué viene después y acompañamos en ese proceso, a veces, a hacer la denuncia, también a audiencias en juzgados, en Fiscalía, de esa manera también acompañamos”, comentó.

Siempre en esta búsqueda de ayudar y contener, desde la Oficina se llevan a cabo además talleres participativos en instituciones educativas. “Se trabaja mucho con la participación de los chicos con el fin de brindar herramientas que permitan abordar tempranamente los modos de vincularse para poder anticiparnos a algunas situaciones”, comentaron.

Casos locales

En cuanto a qué ocurre en Trenque Lauquen con la violencia de género, las entrevistadas coincidieron en afirmar: “Nos llegan bastantes casos a través de las denuncias, la demanda espontánea y de las instituciones. Hay casos complejos. Cuando llega a oídos nuestros empezamos a intervenir. Es una realidad coyuntural y Trenque Lauquen no escapa a la realidad de otros lugares. Los casos están”.

En este sentido, Macellari comentó que “hay mucha vergüenza todavía de denunciar este tipo de situaciones porque, si bien es un problema que atraviesa a todas las capas sociales, se las asocia en el imaginario colectivo a los sectores y clases sociales más bajas, por lo que se puede inferir que no toda la gente denuncia”. “Sí hay más conciencia en los últimos años, el tema está en la agenda pública, hay más información que antes”, aclaró.

HPI

Entre los recursos que tiene la Oficina de Género para poder abordar cada problemática está el Hogar de Protección Integral (HPI) para Víctimas de Violencia de Género. “Es un dispositivo cerrado para cuestiones que tienen que ver con la violencia en su sentido extremo en el cual corre riesgo la integridad física tanto de la víctima como de sus hijos en el lugar donde está viviendo. Entonces se toma como prioritario abordar esa situación de emergencia en un lugar que sabemos que no es el indicado porque, una vez que se produce el ingreso, se ve alterada la vida cotidiana de la familia. A partir de ahí nosotras tenemos que protegerla. Se activa un protocolo, hay cámaras, hay recorridos de policías o custodias fijas, según cada caso”, se indicó.

Macellari señaló también: “A veces la persona está ahí hasta que salga la orden de exclusión del agresor, a veces hasta que pueda articular con su familia para volver a su lugar de origen”. “No hay un lineamiento general, sino que depende de la situación puntual de la familia”, destacó.

Proyectos

Por último, las entrevistadas adelantaron nuevos proyectos a implementar desde la Oficina de Género. “En esta línea de abordaje, seguimiento y acompañamiento el equipo se está formando en lo que es la Ley Micaela y la idea es que se pueda extender lo aprendido, en principio, a otras áreas municipales”, se señaló.

Entre otras iniciativas que ha pensado el equipo de la Oficina, se destaca un proyecto de llegar también a zonas rurales para actuar de manera preventiva de cualquier situación de violencia de género y un curso de panificación destinado a las mujeres que permita aprender la actividad contemplándola también como un espacio de contención y de una posible salida laboral.