Los casos activos subieron a 585

Trenque Lauquen

Como se viene registrando en desde hace unos días el número de casos activos de Covid-19 volvió a subir hoy (jueves) a 585, al haberse confirmado 85 casos nuevos y recuperarse otras 19 personas, según informó esta mañana por la subsecretaría de Salud municipal, que además reportó 120 casos descartados, 120 sospechosos y 762 personas en aislamiento.

De los 85 nuevos casos positivos, 66 se detectaron por hisopado y 19 por criterio o nexo epidemiológico de acuerdo al protocolo actualizado vigente, y 65 corresponden a Trenque Lauquen y 20 a Treinta de Agosto.

Entre los 585 casos activos, 481 son de la ciudad cabecera y 104 de Treinta de Agosto: 11 se encuentran en el Hospital Municipal, seis (6) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex hotel Pailla Hué y 568 en sus domicilios particulares.

Con las 19 personas recuperadas en las últimas 24 horas -13 de Trenque Lauquen y seis (6) de Treinta de Agosto- ya suman 2.479 las que recibieron el alta desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, a la fecha, mientras que en el mismo lapso se descartaron 6.340 casos, incluidos los 120 de hoy,-más otro incorporado ayer por la tarde al sistema después del cierre del reporte diario-, 86 de Trenque Lauquen, 32 de Treinta de Agosto y dos (2) de Beruti.

Hay 120 casos sospechosos, 110 de Trenque Lauquen, siete (7) de Treinta de Agosto y tres (3) de Beruti, -todos están en sus domicilios- y 762 personas en aislamiento, 660 en la ciudad cabecera y 102 en Treinta de Agosto.

Responsabilidad individual y colectiva

Tal como lo viene haciendo desde hace tiempo y en forma cotidiana, el Departamento Ejecutivo insiste en pedir enfáticamente a la comunidad volver a respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas vigentes en las que muchos se habían relajado, y profundizar los cuidados preventivos básicos: Uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, ventilar los ambientes y mantener el distanciamiento social.

Frente a la contingencia epidemiológica actual, por el incremento de casos ocurridos en la última semana, y ante la inminente llegada de temperaturas más bajas, se vuelve a hacer una fuerte apelación a la toma de conciencia individual y colectiva para evitar que el virus se siga expandiendo.

Línea Covid

También se recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de precisar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir -si ya recibieron atención por algún médico o médica por favor consignar su nombre-.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 85

– Por testeo: 66

– Por criterio o nexo epidemiológico: 19

– Trenque Lauquen: 65

– Treinta de Agosto: 20

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total casos activos: 585

– Trenque Lauquen: 481

– Treinta de Agosto: 104

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Personas recuperadas hoy: 19

– Trenque Lauquen: 13

– Treinta de Agosto: 6

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Personas recuperadas: 2.479

Casos descartados hoy: 120

– Trenque Lauquen: 86

– Treinta de Agosto: 32

– Girodías: 0

– Beruti: 2

Total de Casos descartados: 6.340

Defunciones: 42

Casos sospechosos: 120

– Trenque Lauquen: 110

– Treinta de Agosto: 7

– Girodías: 0

– Beruti: 3

Aislamiento por contacto estrecho: 762

– Trenque Lauquen: 660

– Treinta de Agosto: 102

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Línea Telefónica de 6 a 24hs.