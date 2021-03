Los casos activos en el distrito suben a 85

Trenque Lauquen

Dieciséis (16) casos confirmados de Covid-19, -nueve (9) por testeo y siete (7) por criterio o nexo epidemiológico según protocolo actualizado vigente- y otras nueve (9) personas recuperadas fueron informadas esta mañana (viernes) por la subsecretaría de Salud municipal, que con estos datos registra una suba en el número de activos de 78 a 85. Además reportó 54 casos sospechosos, 25 casos descartados y 200 personas en aislamiento en todo el distrito.

Los 16 casos positivos son de Trenque Lauquen y de los 85 activos, ahora 81 pertenecen a la ciudad cabecera, dos (2) a Treinta de Agosto, uno (1) a Beruti y uno (1) a Girodías, encontrándose siete (7) en el Hospital Municipal, tres (3) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 75 en sus domicilios particulares.

De las nueve (9) personas recuperadas ocho (8) corresponden a Trenque Lauquen y una (1) a Beruti, siendo a la fecha 2.346 las que recibieron el alta desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, período durante el cual se descartaron 5.458 casos, incluidos los 25 casos de la fecha, 16 de Trenque Lauquen y nueve (9) de Treinta de Agosto, más otro caso que se cargó al sistema ayer por la tarde (jueves) después de haberse difundido el informe.

Doscientas (200) personas se encuentran en aislamiento, 192 de Trenque Lauquen, siete (7) de Treinta de Agosto y uno (1) en Beruti, y hay 54 casos sospechosos –tres (3) están internados en el Hospital Municipal y 51 en sus hogares particulares-, 40 de Trenque Lauquen, diez (10) de Treinta de Agosto y cuatro (4) de Girodías.

Responsabilidad individual y colectiva

Más allá de los vaivenes que se producen a diario en el número de casos activos y teniendo en cuenta lo dinámico de la situación epidemiológica, el Departamento Ejecutivo insiste en no relajarse en los cuidados preventivos y tomar conciencia y asumir la responsabilidad individual y colectiva imprescindible para respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas vigentes en la contingencia que se está viviendo, para no tener que volver a las restricciones: Uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.

Línea Covid

Se recuerda una vez más que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de precisar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir -si ya recibieron atención por algún médico o médica por favor consignar su nombre-. Esto también contempla a quienes retornen de sus vacaciones y tengan alguna duda.

Además, las autoridades sanitarias recuerdan también que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 16

– Por testeo: 9

– Por criterio o nexo epidemiológico: 7

– Trenque Lauquen: 16

– Treinta de Agosto: 0

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total casos activos: 85

– Trenque Lauquen: 81

– Treinta de Agosto: 2

– Girodías: 1

– Beruti: 1

Personas recuperadas hoy: 9

– Trenque Lauquen: 8

– Treinta de Agosto: 0

– Girodías: 0

– Beruti: 1

Total de Personas recuperadas: 2.346

Casos descartados hoy: 25

– Trenque Lauquen: 16

– Treinta de Agosto: 9

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Casos descartados: 5.458

Defunciones: 40

Casos sospechosos: 54

– Trenque Lauquen: 40

– Treinta de Agosto: 10

– Girodías: 4

– Beruti: 0

Aislamiento por contacto estrecho: 200

– Trenque Lauquen: 192

– Treinta de Agosto: 7

– Girodías: 0

– Beruti: 1

