Los casos activos en el distrito suben a 644

Una (1) persona fallecida, 70 nuevos casos confirmados de Covid-19 y otras 55 personas recuperadas fueron reportados esta mañana (martes) por la subsecretaría de Salud municipal, que con estos datos consignó que el número de casos activos subió a 644, siendo importante aclarar que una persona oriunda de Pehuajó que fue hisopada en Trenque Lauquen y que dio positivo, decidió trasladarse a la vecina localidad para cursar la recuperación.

Además, en la fecha se registraron 219 casos sospechosos, 135 casos descartados y 857 personas en aislamiento en todo el distrito.

La persona fallecida es un hombre de 83 años, de Trenque Lauquen, con enfermedades preexistentes que estaba internado en Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana. Es el deceso n° 45 desde el comienzo de la pandemia, en marzo 2020.

De los 70 nuevos casos positivos -48 por testeo y 22 por criterio o nexo epidemiológico según protocolo actualizado vigente-, 55 corresponden a Trenque Lauquen y 15 a Treinta de Agosto.

Entre los 644 casos activos, 514 pertenecen a la ciudad cabecera, 128 a Treinta de Agosto y dos (2) a Girodías: 27 se encuentran en el Hospital Municipal, cinco (5) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 612 en sus domicilios particulares.

Con las 55 personas recuperadas hoy (martes) -48 de Trenque Lauquen y siete (7) de Treinta de Agosto- suman 2.767 (hay dos casos reasignados: uno de los cuales fue derivado) las que recibieron el alta desde el inicio de la pandemia, hace 13 meses, mientras que en el mismo lapso se descartaron 6.768 casos, incluidos los 135 de las últimas 24 horas, 116 de Trenque Lauquen y 19 de Treinta de Agosto.

Hay 219 casos sospechosos -tres (3) están en el hospital y el resto en sus casas-, 188 de la ciudad cabecera, 27 en Treinta de Agosto, dos (2) en Beruti y dos (2) en Girodías. Y además se encuentran 857 personas en aislamiento: 652 en Trenque Lauquen, 202 en Treinta de Agosto y tres (3) en Girodías.

Responsabilidad individual y colectiva

Aunque sea reiterativo porque desde hace más de un año y de distintas maneras el mensaje se repite, el Departamento Ejecutivo insiste en pedir enfáticamente a la comunidad respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas vigentes en las que muchos se habían relajado, y profundizar los cuidados preventivos básicos: Uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

Frente a la contingencia epidemiológica actual, por el incremento de casos ocurridos en las últimas dos semanas, y ante la inminente llegada de temperaturas más bajas, se vuelve a hacer una fuerte apelación a la toma de conciencia individual y colectiva para evitar que el virus se siga expandiendo.

Línea Covid

También se recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de precisar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir -si ya recibieron atención por algún médico o médica por favor consignar su nombre-.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 70

– Por testeo: 48

– Por criterio o nexo epidemiológico: 22

– Trenque Lauquen: 55

– Treinta de Agosto: 15

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total casos activos: 644

– Trenque Lauquen: 514

– Treinta de Agosto: 128

– Girodías: 2

– Beruti: 0

Personas recuperadas hoy: 55

– Trenque Lauquen: 48

– Treinta de Agosto: 7

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Personas recuperadas: 2.767

Casos descartados hoy: 135

– Trenque Lauquen: 116

– Treinta de Agosto: 19

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Casos descartados: 6.768

Defunciones: 45

Casos sospechosos: 219

– Trenque Lauquen: 188

– Treinta de Agosto: 27

– Girodías: 2

– Beruti: 2

Aislamiento por contacto estrecho: 862

– Trenque Lauquen: 657

– Treinta de Agosto: 202

– Girodías: 3

– Beruti: 0

