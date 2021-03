Los casos activos en el distrito son 78

Trenque Lauquen

Una suba mínima de casos activos de Covid-19 se produjo hoy (jueves), pasando de 77 a 78, al confirmarse siete (7) nuevos casos y recuperarse otras seis (6) personas, además de descartarse 40 casos, informó esta mañana la subsecretaría de Salud municipal, que además reportó 30n casos sospechosos y 186 personas en aislamiento.

De los siete (7) nuevos casos confirmados -seis (6) se detectaron por hisopado y el restante por nexo o criterio epidemiológico según protocolo actualizado vigente-, uno (1) corresponde a Beruti y seis (6) a Trenque Lauquen, mientras que las seis (6) personas recuperadas pertenecen a la ciudad cabecera.

Setenta y seis (76) de los 78 casos activos son de Trenque Lauquen y dos (2) de Beruti, hallñandose siete (7) personas en el Hospital municipal, una (1) en el Centro Extrahospitalario del ex Hotel Pailla Hué y 70 en sus domicilios particulares.

Desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, se recuperaron 2.277 personas, ya incluidas las seis (6) de las últimas 24 horas, en tanto que los casos descartados ascienden a 5.176, con los 40 de la fecha -35 de Trenque Lauquen y cinco (5) de Beruti-.

Hay 30 casos sospechosos -29 de Trenque Lauquen y uno (1) de Treinta de Agosto- y 186 personas en aislamiento -176 de la ciudad cabecera, dos (2) de Treinta de Agosto y ocho (8) de Beruti -.

Responsabilidad individual y colectiva

Aunque el ascenso de casos activas se va desarrollando de manera leve porque también a diario se recuperan personas, desde hace días se experimenta una suba paulatina y se observa relajamiento en los cuidados preventivos de parte de muchos sectores de la comunidad, por lo que el Departamento Ejecutivo apela una vez más a la responsabilidad individual y colectiva para respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas vigentes en la contingencia que se está viviendo y no tener que volver a las restricciones: Uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.

Línea Covid

Se recuerda una vez más que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de precisar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir -si ya recibieron atención por algún médico o médica por favor consignar su nombre-. Esto también contempla a quienes retornen de sus vacaciones y tengan alguna duda.

Además, las autoridades sanitarias recuerdan también que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 7

– Por testeo: 6

– Por criterio o nexo epidemiológico: 1

– Trenque Lauquen: 6

– Treinta de Agosto: 0

– Girodías:0

– Beruti: 1

Total casos activos: 78

– Trenque Lauquen: 76

– Treinta de Agosto: 0

– Girodías: 0

– Beruti: 2

Personas recuperadas hoy: 6

– Trenque Lauquen: 6

– Treinta de Agosto: 0

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Personas recuperadas: 2.277

Casos descartados hoy: 40

– Trenque Lauquen: 35

– Treinta de Agosto: 0

– Girodías: 0

– Beruti: 5

Total de Casos descartados: 5.176

Defunciones: 38

Casos sospechosos: 30

– Trenque Lauquen: 29

– Treinta de Agosto: 1

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Aislamiento por contacto estrecho: 186

– Trenque Lauquen: 176

– Treinta de Agosto: 2

– Girodías: 0

– Beruti: 8