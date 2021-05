Los casos activos en el distrito son 773

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal informó hoy (sábado) que el número de casos activos de Covid-19 en el distrito es 773 como consecuencia de la confirmación de 147 nuevos casos y la recuperación de otras 84 personas, además de haberse descartado 148 casos. Quedan 31 casos sospechosos y 668 personas en aislamiento.

De los 147 nuevos casos positivos, 80 fueron detectados por testeo y 67 por criterio o nexo epidemiológico, y 126 corresponden a Trenque Lauquen, ocho (8) a Treinta de Agosto y 13 a Beruti.

Entre los 773 casos activos, 697 pertenecen a la ciudad cabecera, 36 a Treinta de Agosto y 40 a Beruti: 36 están en el Hospital Municipal, seis (6) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 731 en sus domicilios particulares.

Con las 84 personas recuperadas en las últimas 24 horas, 73 de Trenque Lauquen, siete (7) de Treinta de Agosto y cuatro (4) de Beruti, asciende a 4.910 las que recibieron el alta desde marzo de 2020 hasta la fecha (hoy fue reasignado un caso).

En ese mismo período fueron descartados 10.312 casos, incluidos los 148 de hoy, 131 de la ciudad cabecera, nueve (9) de Treinta de Agosto y ocho (8) de Beruti. (Un caso fue reasignado en la fecha)

Esta mañana quedaban 31 casos sospechosos, 26 de Trenque Lauquen, uno (1) de Treinta de Agosto y cuatro (4) de Beruti -29 permanecen en sus domicilios y dos (2) en el Hospital Municipal- y 668 personas en aislamiento, 596 de la ciudad cabecera, 36 en Treinta de Agosto y 36 de Beruti.

Contactos y aislamientos

Desde la cartera sanitaria se hace fuerte hincapié en la necesidad de que aquellas personas que son diagnosticadas como casos positivos de Covid-19 informen rápidamente con quiénes estuvieron para poder actuar en consecuencia, establecer la trazabilidad e intentar frenar la propagación de un virus que es cada vez más contagioso.

Cabe señalar que son muchos los vecinos y las vecinas que tras dar confirmado de Covid-19 reportan un solo contacto, por lo general el conviviente. Esto se traduce en que hay menos de una persona aislada por cada caso activo, algo que, se sabe, no tiene fundamento alguno ni contacto con la realidad.

El ocultamiento de esa información se comprueba a diario con los nuevos casos positivos que se producen y a los que se termina asociando como contactos de otros casos que ya se habían detectado, y que por no haber sido informados en su momento, siguieron realizando actividades en lugar de estar aislados, por lo que pudieron provocar más contagios.

Responsabilidad individual y colectiva

Con el distrito en Fase 2 y en la contingencia epidemiológica actual, ya incluso con las temperaturas más bajas, propias de la época, es determinante que la comunidad tome conciencia definitivamente a nivel individual y colectivo de que la situación no solo se ve resentida por los nuevos casos diarios confirmados, que son muchos, sino también por el estrés, la fatiga del personal de salud y la alta demanda de ocupación hospitalaria.

Mientras el plan de vacunación nacional siga avanzando –la vacunación es voluntaria, pero quienes deseen hacerlo deben inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/- y pueda así cubrir a más sectores de la población, es imperativo profundizar los recaudos, no relajarse en los nuevos hábitos que hubo que adoptar como consecuencia de la pandemia y respetar las normas y disposiciones vigentes. Entender que cuidarse uno es cuidar al otro. Y que para cuidarse uno y cuidar al otro es imprescindible el uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, la higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

Los recaudos no excluyen a aquellas vecinas y vecinos que fueron vacunados con una o las dos dosis correspondientes y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Línea Covid

Hace semanas que la cartera de Salud local viene advirtiendo que continúa siendo muy elevado el requerimiento de internación en el Hospital Municipal, ocupando casi la capacidad de camas críticas y no críticas, y que cada vez se complica más ubicar lugares para derivaciones porque todos los distritos están atravesando cuadros complejos, por lo que es fundamental tratar de revertir el nivel de demanda local.

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 147

– Por testeo: 80

– Por criterio o nexo epidemiológico: 67

– Trenque Lauquen: 126

– Treinta de Agosto: 8

– Girodías:0

– Beruti: 13

Total casos activos: 773

– Trenque Lauquen: 697

– Treinta de Agosto: 36

– Girodías:0

– Beruti: 40

Personas recuperadas hoy: 84

– Trenque Lauquen: 73

– Treinta de Agosto: 7

– Girodías: 0

– Beruti: 4

Total de Personas recuperadas: 4.910

Casos descartados hoy: 148

– Trenque Lauquen: 131

– Treinta de Agosto: 9

– Girodías: 0

– Beruti: 8

Total de Casos descartados: 10.312

Defunciones: 88

Casos sospechosos: 31

– Trenque Lauquen: 26

– Treinta de Agosto: 1

– Girodías: 0

– Beruti: 4

Aislamiento por contacto estrecho: 668

– Trenque Lauquen: 596

– Treinta de Agosto: 36

– Girodías: 0

– Beruti: 36

Línea Telefónica de 6 a 24hs.