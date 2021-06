Los casos activos en el distrito son 634

Trenque Lauquen

Ochenta y tres (83) nuevos casos confirmados de Covid-19 en el distrito, tres (3) decesos, 67 personas más recuperadas y 89 casos descartados fueron informados esta mañana (miércoles) por la subsecretaría de Salud municipal, que, con estos números, registra un total de 634 casos activos. Además, informó que dos casos fueron reasignados, quedando 28 casos sospechosos y 504 personas en aislamiento.

De los 83 nuevos casos positivos, 40 fueron detectados por testeo y 43 por criterio o nexo epidemiológico según protocolo actualizado vigente, y 73 corresponden a Trenque Lauquen y diez (10) a Treinta de Agosto.

Entre los 634 activos, 577 son de ciudad cabecera, 42 de Treinta de Agosto y 15 de Beruti: 577 se encuentran en sus domicilios, 54 están internados en el Hospital Dr. Pedro T. Orellana y tres (3) en el Centro Extrahospitalario. Cabe señalar que el caso activo que figuraba como de Primera Junta fue reasignado a Trenque Lauquen porque el paciente cambió de domicilio al trasladarse a la ciudad cabecera del distrito.

Las personas fallecidas son de Trenque Lauquen: Una (1) mujer de 87 años con comorbilidades que se hallaba internada desde hacía nueve (9) días en el Hospital Municipal; una mujer de 79 años que estuvo dos (2) días internada y formaba parte de un Hogar de Adultos Mayores, y un hombre de 85 años con comorbilidades que permaneció tres (3) días internado en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen. Desde el inicio de la pandemia, hace 15 meses, se registran 109 defunciones en el distrito

Ya son 5.825 las personas recuperadas entre marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, y la fecha, incluidos los 67 que recibieron el alta hoy: 64 de Trenque Lauquen y tres (3) de Treinta de Agosto. Dos casos fueron reasignados hoy.

En ese mismo lapso, fueron descartados 11.348 casos, sumando los 89 registrados en las últimas 24 horas, 83 de la ciudad cabecera, cinco (5) de Treinta de Agosto y uno (1) de Beruti. Un caso fue reasignado en la fecha.

Hay 28 casos sospechosos: siete (7) de Trenque Lauquen, seis (6) de Treinta de Agosto y quince (15) de Beruti- y 504 personas en aislamiento -464de Trenque Lauquen, 29 de Treinta de Agosto y once (11) de Beruti-.

Responsabilidad individual y colectiva

Con el distrito en Fase 2, en la contingencia epidemiológica actual y con las temperaturas más bajas, es determinante que la comunidad tome definitivamente conciencia individual y colectiva de que la situación no solo se ve resentida por los nuevos casos diarios confirmados, que continúan siendo muchos, sino también por la fatiga del personal de salud y la alta demanda de ocupación hospitalaria, generando un alto estrés sobre el sistema sanitario.

A medida que el plan de vacunación nacional siga avanzando –la vacunación es voluntaria y aquellas personas que deseen hacerlo deben inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/- y pueda cubrir más sectores de la población, es imperativo profundizar los recaudos, no relajarse en los nuevos hábitos que hubo que adoptar como consecuencia de la pandemia y respetar las normas y disposiciones vigentes. Entender que cuidarse uno es cuidar al otro.

Y que para cuidarse uno y cuidar al otro es imprescindible el uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, la higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

Los recaudos no excluyen a aquellas vecinas y vecinos que fueron vacunados con una o las dos dosis correspondientes y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Línea Covid

La cartera de Salud local viene advirtiendo hace tiempo que continúa siendo muy elevado el requerimiento de internación en el Hospital Municipal, de camas críticas y no críticas, y que cada vez se complica más ubicar lugares para derivaciones porque todos los distritos están atravesando cuadros complejos, por lo que es fundamental tratar de revertir el nivel de demanda local.

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 83

– Por testeo: 40

– Por criterio o nexo epidemiológico: 43

– Trenque Lauquen: 73

– Treinta de Agosto: 10

– Girodías:0

– Beruti: 0

Total casos activos: 634

– Trenque Lauquen: 577

– Treinta de Agosto: 42

– Girodías: 0

– Beruti: 15

Personas recuperadas hoy: 67

– Trenque Lauquen: 64

– Treinta de Agosto: 3

– Girodías:0

– Beruti:0

Total de Personas recuperadas: 5.825

Casos descartados hoy: 89

– Trenque Lauquen: 83

– Treinta de Agosto: 5

– Girodías:0

– Beruti: 1

Total de Casos descartados: 11.348

Defunciones: 109

Casos sospechosos: 28

– Trenque Lauquen: 7

– Treinta de Agosto: 6

– Girodías:0

– Beruti: 15

Aislamiento por contacto estrecho: 504

– Trenque Lauquen: 464

– Treinta de Agosto: 29

– Girodías: 0

– Beruti: 11

