Los casos activos en el distrito son 62

La pronunciada baja en la cantidad de casos activos que se produjo en la fecha no es motivo para relajarse en los cuidados preventivos, advierte el Departamento Ejecutivo, ya que en los últimos días con ligeros vaivenes se había ido experimentando una suba constante. Por esa razón una vez más se apela a la responsabilidad individual y colectiva para respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas vigentes en la contingencia que se está viviendo y no tener que volver a las restricciones: Uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.

Línea Covid

Se recuerda una vez más que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de precisar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir -si ya recibieron atención por algún médico o médica por favor consignar su nombre-. Esto también contempla a quienes retornen de sus vacaciones y tengan alguna duda.