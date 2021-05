Los casos activos en el distrito son 540

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal informó hoy (sábado) un ascenso en el número de los casos activos de Covid-19 en el distrito, que ahora son 540, como consecuencia de haberse confirmado 104 nuevos casos de Covid-19, de producirse el deceso de dos (2) personas y la recuperación de otras 51, además de reportar también una alta cantidad de casos descartados en la fecha, 125. Asimismo, se registran 34 casos sospechosos y 621 personas en aislamiento.

De los 104 nuevos casos positivos, 54 se detectaron por hisopado y 50 por nexo o criterio epidemiológico según protocolo actualizado vigente, y 97 pertenecen a Trenque Lauquen (en rigor, hay un caso reasignado de una mujer oriunda de Pehuajó), cuatro (4) a Treinta de Agosto y cuatro (4) a Beruti.

Las personas fallecidas son una mujer de 82 años, con comorbilidades, de Treinta de Agosto y que estuvo internada 32 días en el Hospital Dr. Francisco Eguiguren, y un hombre de 84 años, con comorbilidades, de Trenque Lauquen y que permaneció internado siete (7) días en el Hospital Dr. Pedro T. Orellana. Desde que comenzó la pandemia, en marzo del año pasado, hubo 78 defunciones.

Entre los 540 casos activos, 475 corresponden a la ciudad cabecera, 38 a Treinta de Agosto y 27 a Beruti: 39 se hallan internadas en el Hospital municipal, cuatro (4) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 497 en sus domicilios particulares.

Con las 51 personas recuperadas en las últimas 24 horas, 42 de Trenque Lauquen, cinco (5) de Treinta de Agosto y cuatro (4) de Beruti, ya suman 4.469 las que recibieron el alta desde marzo del año pasado hasta la fecha, lepso en el cual se descartaron 9.561 casos, incluidos los 125 de hoy, 109 de la ciudad cabecera, 15 de Treinta de Agosto y uno (1) de Beruti. Un (1) caso fue reasignado.

Hasta el momento hay 34 casos sospechosos, 33 de Trenque Lauquen y uno (1) de Treinta de Agosto, y 621 personas en aislamiento, 576 en Trenque Lauquen, 38 en Treinta de Agosto y siete (7) en Beruti.

Responsabilidad individual y colectiva

Si bien el hartazgo por las limitaciones que impone la situación es comprensible, no justifica de ninguna manera que se haga caso omiso a las recomendaciones, y menos aún habiendo sido bajado el distrito a Fase 2. Catorce meses, que es lo que ya transcurrió desde el comienzo de la pandemia, debería haber sido tiempo suficiente para que tomáramos conciencia e incorporásemos a nuestros hábitos cotidianos los cuidados preventivos básicos que a esta altura no pueden ni deben soslayarse para frenar la propagación del virus, descomprimir la carga del personal de salud y del sistema hospitalario y permitir que las diferentes actividades puedan desarrollarse con las menores restricciones posibles.

En la contingencia epidemiológica actual y con las temperaturas más bajas y propias de la época otoño-invierno que empezaron a sentirse en el distrito, es importante que definitivamente se tome conciencia a nivel individual y colectivo de que la situación no se reduce linealmente a la cantidad de casos y que hay otras consideraciones que hacer, vinculadas, valga la reiteración, con el trabajo incansable del personal de salud y la demanda hospitalaria.

Por eso se vuelve a hacer una fuerte apelación a la comunidad para profundizar los recaudos, no relajarse y respetar las normas y disposiciones para cuidarnos y cuidar al otro: Uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

Línea Covid

Hace días que la cartera de Salud local viene advirtiendo que siguen detectándose muchos casos positivos y que particularmente continúa siendo muy alto el requiriendo de internación en el Hospital Municipal, ocupando casi la capacidad de camas críticas y no críticas, y manteniendo de este modo al sistema en una situación de estrés que precisa revertirse.

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

