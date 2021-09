Los casos activos en el distrito son 48

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud informó esta mañana (sábado) que los casos activos de Covid 19 en el distrito son 48, luego de haberse reportado cinco (5) nuevos casos positivos, cuatro (4) personas más recuperadas y 121 casos descartados, en tanto quedan 126 personas en aislamiento y 47 casos sospechosos.

Tres (3) de los nuevos casos fueron confirmados por testeo y los restantes dos (2) por nexo o criterio epidemiológico según protocolo actualizado vigente y los cinco (5) pertenecen a Trenque Lauquen.

Entre los 48 casos activos. 45 son de la ciudad cabecera y tres (3) de Treinta de Agosto, encontrándose siete (7) internados en el Hospital Municipal y 41 están en sus domicilios particulares.

Las cuatro (4) personas recuperadas corresponden a Trenque Lauquen y ya suman 10.142 las que obtuvieron el alta desde el comienza de la pandemia, en marzo de 2020, tiempo en el cual fueron descartados 20.070 casos, incluidos los 121 de hoy, 91 de Trenque Lauquen, 25 de Treinta de Agosto y cinco (5) de Beruti.

Hay 126 personas en aislamiento, 119 de Trenque Lauquen, dos (2) de Treinta de Agosto y cinco (5) de Beruti, y 47 casos sospechosos, 36 de Trenque Lauquen y 11 de Treinta de Agosto.

Responsabilidad individual y colectiva

La rápida detección de un caso positivo -y el posterior aislamiento correspondiente-, es otra de las herramientas determinantes para impedir o frenar la propagación del virus y permite conocer con certeza la evolución sanitaria del distrito, ayudando, así, a tomar las mejores decisiones.

Por eso desde el área de Epidemiología del Hospital Orellana se resalta la cantidad de vecinas y vecinos -entre 70 y 100- que a diario y de manera voluntaria solicitan turno o se acercan en forma espontánea hasta el Centro Municipal de Testeo para hisoparse, y se alienta a mantener esa actitud ante la aparición de alguno de los síntomas descriptos en el cuadro de probables casos de Covid-19.

También se pide a aquellas personas cuyo resultado de positivo de Covid-19 informe de manera fehaciente quiénes fueron sus contactos para controlar mejor y reducir las probabilidades de contagio. Hay quienes omiten hacerlo creyendo, de manera equivocada, que así cuidan a familiares, amigos y conocidos cuando lo que están haciendo, en realidad, es exponerlos a ellos y también a otras personas.

De manera frecuente puede comprobarse que nuevos casos positivos terminan siendo vinculados como contactos de otros casos que ya se habían producido y que por no haber sido denunciados en su oportunidad, en lugar de aislarse, siguieron desarrollando actividades de cualquier índole, pudiendo así provocar más contagios.

Vacunación y cuidados preventivos

El continuo avance de la vacunación es fundamental y si bien el Plan Provincial es voluntario, en la medida en que más sectores de la población puedan estar cubiertos por la vacuna, más cerca estará la posibilidad de frenar la propalación del virus: Que toda persona mayor de 18 años puede concurrir hasta uno de los vacunatorios para inocularse sin necesidad de inscribirse en forma previa y que también haya comenzado la vacunación para los jóvenes de 12 a 17 años refuerza la campaña sanitaria.

Además las/os vecinas/os deben acompañar la vacunación tomando los recaudos básicos que se conocen hace casi un año y medio, respetando los hábitos que hubo que adoptar y las normas y disposiciones vigentes: uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros, ventilar los ambientes de la casa y el trabajo, en caso de haber dado positivo informar los contactos y vacunarse.

Los recaudos no excluyen a aquellas/os vecinas/os que fueron vacunados con una o las dos dosis correspondientes y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Línea Covid

El Departamento Ejecutivo también recuerda que por consultas cualquier persona puede comunicarse de 8 a 22 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid, y que el Centro Municipal de Testeo funciona de lunes a viernes de 8 a 15.30 y sábados y domingos de 9 a 13: se puede concurrir en forma espontánea o pedir turno por WhatsApp al 52-0721.

Asimismo, las autoridades sanitarias señalan que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 5

– Por testeo: 3

– Por criterio o nexo epidemiológico: 2

– Trenque Lauquen: 5

Total casos activos: 48

– Trenque Lauquen: 45

– Treinta de Agosto: 3

Personas recuperadas hoy: 4

– Trenque Lauquen: 4

Total de Personas recuperadas: 10.142

Casos descartados hoy: 121

– Trenque Lauquen: 91

– Treinta de Agosto: 25

– Beruti: 5

Total de Casos descartados: 20.070

Defunciones: 180

Casos sospechosos: 47

– Trenque Lauquen: 36

– Treinta de Agosto: 11

Aislamiento por contacto estrecho: 126

– Trenque Lauquen: 119

– Treinta de Agosto: 2

– Beruti: 5

