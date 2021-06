Los casos activos en el distrito son 470

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal reportó esta mañana (miércoles) 470 casos activos de Covid-19 en el distrito, tras haberse confirmado 48 nuevos casos, dos (2) decesos, 46 personas más recuperadas, 68 casos descartados, la derivación de una (1) paciente de Trenque Lauquen y la reasignación de un (1) caso. Además informó que quedan 104 casos sospechosos y 376 personas en aislamiento.

De los 48 nuevos casos positivos, 25 fueron diagnosticados por hisopado y 23 por nexo o criterio epidemiológico según protocolo actualizado vigente y 48 corresponden a la ciudad cabecera y dos (2) a Treinta de Agosto. La diferencia que puede observarse en el desglose de casos por localidad y que da un total de 50 se debe a que dos (2) casos fueron dados de baja de la estadística porque se trata de personas que volvieron a su localidad de origen donde continuarán el tratamiento.

Entre los 470 casos, 382 corresponden a Trenque Lauquen, 64 a Treinta de Agosto, 22 a Beruti y dos (2) a Garré: 50 se encuentran internados en el Hospital Municipal, siete (7) están en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 413 en sus domicilios particulares.

Las personas fallecidas son un hombre de Treinta de Agosto, de 78 años, que permaneció internado durante 12 días y una mujer de Beruti, de 79 años, que estaba internada en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen. Son 138 las defunciones desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020.

Con las 46 personas recuperadas en las últimas 24 horas, 30 de Trenque Lauquen, 15 de Treinta de Agosto y una (1) de Beruti, ascienden a 7.054 las que recibieron el alta entre marzo del año pasado y hoy (un caso fue reasignado). También en ese período se descartaron 12.817 casos, incluidos los 68 de la fecha, 58 de Trenque Lauquen, siete (7) y tres (3) de Beruti.

Hasta esta mañana quedaban 104 casos sospechosos, 91 de la ciudad cabecera y 13 de Treinta de Agosto, y 376 personas en aislamiento, 324 de Trenque Lauquen, 39 de Treinta de Agosto y 13 de Beruti.

Respeto por las normas y vacunación

La vacunación es una de las herramientas más importantes para detener la pandemia, por eso, y aunque el plan provincial es voluntario, es fundamental que toda persona de 18 años o más que todavía no se inscribió, lo haga ingresando al link https://vacunatepba.gba.gob.ar/. La vacunación, además, es gratuita.

En los últimos días la campaña de vacunación se ha ido acelerando y en la medida en que más sectores de la población puedan estar cubiertos por la vacuna, más cerca estará la posibilidad de frenar la propalación del virus. Las/os vecinas/os deben acompañar la vacunación tomando los recaudos básicos que ya se conocen y respetando los nuevos hábitos que hubo que adoptar y las normas y disposiciones vigentes.

El cuidado individual significa también cuidar al otro. Y para cuidarse uno y cuidar al otro es imprescindible el uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, la higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros, ventilar los ambientes de la casa y el trabajo, en caso de haber dado positivo informar los contactos y vacunarse.

Los recaudos no excluyen a aquellas/os vecinas/os que fueron vacunados con una o las dos dosis correspondientes y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Línea Covid

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Asimismo, las autoridades sanitarias señalan que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 48

– Por testeo: 25

– Por criterio o nexo epidemiológico: 23

– Trenque Lauquen: 48

– Treinta de Agosto: 2

– Girodías: 0

– Beruti: 0

– Garré: 0

Total casos activos: 470

– Trenque Lauquen: 382

– Treinta de Agosto: 64

– Girodías: 0

– Beruti: 22

– Garré: 2

Personas recuperadas hoy: 46

– Trenque Lauquen: 30

– Treinta de Agosto: 15

– Girodías: 0

– Beruti: 1

– Garré: 0

Total de Personas recuperadas: 7.054

Casos descartados hoy: 68

– Trenque Lauquen: 58

– Treinta de Agosto: 7

– Girodías:0

– Beruti: 3

– Garré: 0

Total de Casos descartados: 12.817

Defunciones: 138

Casos sospechosos: 104

– Trenque Lauquen: 91

– Treinta de Agosto: 13

– Girodías: 0

– Beruti: 0

– Garré: 0

Aislamiento por contacto estrecho: 376

– Trenque Lauquen: 324

– Treinta de Agosto: 39

– Girodías:0

– Beruti: 13

– Garré: 0

Línea Telefónica de 6 a 24hs.