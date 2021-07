Los casos activos en el distrito son 453

Trenque Lauquen

Los casos activos de Covid-19 en el distrito son 453, informó esta mañana (sábado) la subsecretaría de Salud municipal, después de que se reportaran 60 nuevos casos confirmados, dos (2) decesos, 75 personas recuperadas más y 123 casos descartados, quedando 41 casos sospechosos y 376 personas en aislamiento.

La mitad de los nuevos casos positivos, 30, se diagnosticó por hisopado y los otros 30, por nexo o criterio epidemiológico según protocolo actualizado vigente. Y del total, 46 corresponden a Trenque Lauquen, 13 a Treinta de Agosto y uno (1) a Beruti.

Las personas fallecidas fueron dos (2) mujeres, una (1) de Trenque Lauquen, de 73 años, y otra de Treinta de Agosto, de 89 años, ambas con comorbilidades. Son 161 las defunciones ocurridas entre marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, y la fecha.

En ese mismo lapso se recuperaron 8.843 personas, incluidas las 75 de hoy -64 de Trenque Lauquen, nueve (9) de Treinta de Agosto y dos (2) de Beruti-, mientras que fueron descartados 15.500 casos, con los 123 de la fecha -112 de la ciudad cabecera, diez (10) de Treinta de Agosto y uno (1) de Beruti-.

Los 453 casos activos se distribuyen del siguiente modo: 397 pertenecen a Trenque Lauquen, 48 a Treinta de Agosto, siete (7) a Beruti y uno (1) a Girodias: 16 se encuentran internados en el Hospital Municipal, seis (6) permanecen en el Centro Extrahospitalario del ex Hotel Pailla Hué y 431 en sus domicilios particulares.

Treinta y seis (6) de los 41 casos sospechosos que quedan son de Trenque Lauquen y cinco (5) de Treinta de Agosto, y de las 376 personas en aislamiento, 323 están en Trenque Lauquen, 45 en Treinta de Agosto y ocho en Beruti.

Responsabilidad individual y colectiva

Aunque desde que el área de Salud advirtió la tendencia, hace ya tiempo, se insiste en la necesidad de que las vecinas y vecinos a los que se les diagnostica Covid-19 informen quiénes fueron sus contactos para poder controlar mejor la situación y reducir las probabilidades de contagio, la mayoría prefiere ocultar esos datos o sólo revelar uno a regañadientes, por lo general el conviviente, creyendo equivocadamente que con esa actitud preservan a familiares, amigos y conocidos cuando lo que están haciendo, en realidad, es exponerlos a ellos y también a mucha más gente.

Esa falta de responsabilidad individual y colectiva es una de las razones por las que sigue siendo difícil reducir de manera significativa la cantidad de casos activos en el distrito y, como consecuencia, poder cambiar en los criterios de estadío que maneja Provincia para pasar a una Fase que nos permita más flexibilidad en la vida cotidiana.

Lo expuesto se puede comprobar a diario, porque es frecuente la detección de nuevos casos positivos que terminan siendo vinculados como contactos de otros casos que ya se habían producido y que, por no haber sido denunciados en su oportunidad, en lugar de aislarse, siguieron desarrollando actividades de cualquier índole, pudiendo así provocar más contagios.

Desde esta evidencia, el área de Salud reitera una vez más que urge cortar el encubrimiento de información para facilitar el trabajo de trazadores y frenar la propagación del virus, por lo que vuelve a apelar para que las personas positivo de Covid-19 reporten de manera inmediata con quiénes estuvieron.

Respeto por las normas y vacunación

Ya se dijo también que la vacunación es una de las herramientas más importantes para detener la pandemia, por eso, más allá de la notoria aceleración que de las últimas semanas y aunque el plan provincial es voluntario, es fundamental destacar que ahora toda persona mayor de 18 años puede concurrir hasta uno de los vacunatorios para inocularse sin necesidad de inscribirse en forma previa, en tanto que las y los jóvenes de 13 a 17 años ya pueden inscribirse ingresando al link https://vacunatepba.gba.gob.ar/. La vacunación, además, es gratuita.

En la medida en que más sectores de la población puedan estar cubiertos por la vacuna, más cerca estará la posibilidad de frenar la propalación del virus, que viene experimentando mutaciones que lo vuelven más contagioso.

Pero no es lo único: Las/os vecinas/os deben acompañar la vacunación tomando los recaudos básicos que se conocen hace más de un año y respetando los hábitos que hubo que adoptar y las normas y disposiciones vigentes: uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros, ventilar los ambientes de la casa y el trabajo, en caso de haber dado positivo informar los contactos y vacunarse.

Los recaudos no excluyen a aquellas/os vecinas/os que fueron vacunados con una o las dos dosis correspondientes y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Línea Covid

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Asimismo, las autoridades sanitarias señalan que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 60

– Por testeo: 30

– Por criterio o nexo epidemiológico: 30

– Trenque Lauquen: 46

– Treinta de Agosto: 13

– Girodías: 0

– Beruti: 1

– Garré: 0

Total casos activos: 453

– Trenque Lauquen: 397

– Treinta de Agosto: 48

– Girodías: 1

– Beruti: 7

– Garré: 0

Personas recuperadas hoy: 75

– Trenque Lauquen: 64

– Treinta de Agosto: 9

– Girodías: 0

– Beruti: 2

– Garré: 0

Total de Personas recuperadas: 8.843

Casos descartados hoy: 123

– Trenque Lauquen: 112

– Treinta de Agosto: 10

– Girodías: 0

– Beruti: 1

– Garré: 0

Total de Casos descartados: 15.500

Defunciones: 161

Casos sospechosos: 41

– Trenque Lauquen: 36

– Treinta de Agosto: 5

– Girodías: 0

– Beruti: 0

– Garré: 0

Aislamiento por contacto estrecho: 376

– Trenque Lauquen: 323

– Treinta de Agosto: 45

– Girodías: 0

– Beruti: 8

– Garré: 0

Línea Telefónica de 6 a 24hs.