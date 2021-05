Los casos activos en el distrito son 443.

Trenque Lauquen

Catorce meses, que es lo que ya transcurrió desde el comienzo de la pandemia, es tiempo suficiente para haber tomado conciencia e incorporar a nuestros hábitos cotidianos los cuidados preventivos básicos que a esta altura no pueden ni deben soslayarse para frenar la propagación del virus. SI bien el hartazgo por la situación es comprensible, no justifica de ninguna manera que se haga caso omiso a las recomendaciones.

Por si se vuelve a hacer una fuerte apelación a la comunidad para profundizar los recaudos, no relajarse y respetar las normas y disposiciones para cuidarnos y cuidar al otro: Uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.