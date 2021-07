Los casos activos en el distrito son 443

Trenque Lauquen

Sesenta y dos (62) nuevos casos de Covid-19 confirmados, 60 personas más recuperadas, 87 casos descartados, 79 casos sospechosos y 358 personas en aislamiento fueron reportadas esta mañana (sábado) por la subsecretaría de Salud municipal, que a partir de esta actualización estadística informa que los casos activos en el distrito ahora son 443.

De los 62 nuevos casos positivo, 47 fueron diagnosticados por hisopado y 15 por nexo o criterio epidemiológico según protocolo actualizado vigente, y 51 corresponden a Trenque Lauquen, diez (10) a Treinta de Agosto, uno (1) a Beruti y uno (1) a Garré. La suma por localidad da 63, pero la diferencia de uno (1) con el total de casos confirmados hoy obedece a que se volvió a testear a una de las dos personas de Garré que ya estaban registradas como casos activos y se ratificó que aún continúa en esa situación.

Entre los 443 casos activos, 365 pertenecen a la ciudad cabecera, 58 a Treinta de Agosto, 18 a Beruti y dos (2) a Garré: 30 se hallan internadas en el Hospital Municipal, dos (2) están en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 411 en sus domicilios particulares.

Las 60 personas recuperadas se distribuyen del siguiente modo: 52 de Trenque Lauquen, dos (2) de Treinta de Agosto y seis (6) de Beruti, siendo 7.663 las que recibieron el alta entre marzo de 2020, cuando se desató la pandemia en nuestro país, y la fecha.

En ese mismo período se descartaron 13.535 casos, incluidos los 87 de las últimas 24 horas, 73 de Trenque Lauquen, diez (10) de Treinta de Agosto, tres (3) de Beruti y uno (1) de Girodías.

Son 79 los casos sospechosos que quedan hasta esta mañana, 72 de Trenque Lauquen, cinco (5) de Treinta de Agosto y dos (2) de Beruti, y todos se encuentran en sus domicilios. Y hay 358 personas en aislamiento, 281 de Trenque Lauquen, 49 de Treinta de Agosto, 27 de Beruti y una (1) de Garré.

Responsabilidad individual y colectiva

Desde hace muchos días el número de personas aisladas es considerablemente inferior al de casos activos, dato del podría deducirse que gran parte de los hogares del distrito son unipersonales o de dos convivientes como máximo. Pero sería una lectura equivocada y alejada de la realidad.

En rigor, esto sucede porque muchas/os de las vecinas/os diagnosticadas/os con Covid-19 positivo no asumen con responsabilidad individual ni colectiva la importancia determinante de informar quiénes fueron sus contactos y creen que revelando solo uno de ellos, por lo general el conviviente, o incluso ninguno, están protegiendo a sus familiares, amigos o conocidos.

Sin embargo, al mentir en la información que entregan están haciendo todo lo contrario, los exponen y exponen al resto de la población. A diario se detectan nuevos casos positivos que terminan siendo vinculados como contactos de otros casos que ya se habían producido y que por no haber sido denunciados en su momento, en lugar de estar aislados, siguieron desarrollando actividades de cualquier índole, pudiendo así provocar más contagios.

El área de Salud insiste en que urge cortar la cadena de ocultamiento de información para facilitar el trabajo de trazadores y frenar la propagación del virus, y apela una vez más a que las personas positivo de Covid-19 reporten de manera inmediata con quiénes estuvieron.

En la contingencia epidemiológica actual, valga la reiteración, es decisivo el aporte que la comunidad puede hacer, tomando definitivamente conciencia de sus actos y haciendo lo que corresponde hacer para que la situación no se vea más resentida aún por los nuevos casos que se confirman día a día y el impacto que eso tiene en el cansancio del personal de salud y en la alta demanda de ocupación hospitalaria.

Respeto por las normas y vacunación

La vacunación es una de las herramientas más importantes para detener la pandemia, por eso, y aunque el plan provincial es voluntario, es fundamental que toda persona de 18 años o más que todavía no se inscribió, lo haga ingresando al link https://vacunatepba.gba.gob.ar/. La vacunación, además, es gratuita.

La campaña de vacunación se ha ido acelerando y en la medida en que más sectores de la población puedan estar cubiertos por la vacuna, más cerca estará la posibilidad de frenar la propalación del virus. Las/os vecinas/os deben acompañar la vacunación tomando los recaudos básicos que ya se conocen y respetando los hábitos que hubo que adoptar y las normas y disposiciones vigentes.

El cuidado individual significa también cuidar al otro. Y para cuidarse uno y cuidar al otro es imprescindible el uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, la higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros, ventilar los ambientes de la casa y el trabajo, en caso de haber dado positivo informar los contactos y vacunarse.

Los recaudos no excluyen a aquellas/os vecinas/os que fueron vacunados con una o las dos dosis correspondientes y tampoco a los que padecieron Covid-19 y se recuperaron. La comunidad toda debe perseverar en los cuidados preventivos.

Línea Covid

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Asimismo, las autoridades sanitarias señalan que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 62

– Por testeo: 47

– Por criterio o nexo epidemiológico: 15

– Trenque Lauquen: 51

– Treinta de Agosto: 10

– Girodías: 0

– Beruti: 1

– Garré: 1

Total casos activos: 443

– Trenque Lauquen: 365

– Treinta de Agosto: 58

– Girodías: 0

– Beruti: 18

– Garré: 2

Personas recuperadas hoy: 60

– Trenque Lauquen: 52

– Treinta de Agosto: 2

– Girodías: 0

– Beruti: 6

– Garré: 0

Total de Personas recuperadas: 7.663

Casos descartados hoy: 87

– Trenque Lauquen: 73

– Treinta de Agosto: 10

– Girodías: 1

– Beruti: 3

– Garré: 0

Total de Casos descartados: 13.535

Defunciones: 143

Casos sospechosos: 79

– Trenque Lauquen: 72

– Treinta de Agosto: 5

– Girodías: 0

– Beruti: 2

– Garré: 0

Aislamiento por contacto estrecho: 358

– Trenque Lauquen: 281

– Treinta de Agosto: 49

– Girodías: 0

– Beruti: 27

– Garré: 1

Línea Telefónica de 6 a 24hs.