Los casos activos en el distrito son 441

Los casos activos de Covid-19 ascendieron hoy (miércoles) a 441 en todo el distrito, informó esta mañana (miércoles) la subsecretaría de Salud municipal, luego de reportarse dos (2) decesos, confirmarse 51 nuevos casos positivos, recuperarse otras 18 personas y descartarse 98 casos más. También precisó que quedan 20 casos sospechosos y 635 personas en aislamiento y que un (1) hombre fue derivado a Junín.

Las personas fallecidas son una mujer de 80 años, con comorbilidades, de la ciudad de Treinta de Agosto, y un hombre de Trenque Lauquen, de 57 años, sin comorbilidades, que había sido derivado a Córdoba. Son 64 las defunciones entre marzo del año pasado, cuando se inició la pandemia, y la fecha.

Treinta y uno (31) de los nuevos casos positivos fueron detectados por hisopado y los otros 20 por criterio o nexo epidemiológico según protocolo actualizado vigente, y del total de 51, 43 pertenecen a Trenque Lauquen, seis (6) a Treinta de Agosto y dos (2) a Beruti.

Entre los 441 casos activos, 391 corresponden a Trenque Lauquen, 37 a Treinta de Agosto y 13 a Beruti: 48 se encuentran en el Hospital Municipal, cuatro (4) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 389 en sus domicilios particulares.

En las últimas 24 horas se recuperaron otras 18 personas, 12 de la ciudad cabecera, dos (2) de Treinta de Agosto y cuatro (4) de Beruti, siendo 3.954 las que recibieron el alta desde marzo del año pasado, período en el que se descartaron 8.645 casos, incluidos los 98 de la fecha, 83 de Trenque Lauquen, seis (6) de Treinta de Agosto y nueve (9) de Beruti.

Quedan hasta el momento 20 casos sospechosos, 12 de Trenque Lauquen y ocho (8) de Treinta de Agosto, y 635 personas en aislamiento, 595 de la ciudad cabecera, 19 de Treinta de Agosto y 21 de Berut

Ya ha pasado tiempo suficiente desde el comienzo de la pandemia, hace 14 meses, para incorporar a nuestros hábitos los cuidados preventivos básicos que a esta altura no pueden ni deben soslayarse para frenar la propagación del virus. El hartazgo por la situación es comprensible pero no por eso justifica hacer caso omiso a las recomendaciones.

Responsabilidad indiv idual y colectiva

Frente a la contingencia epidemiológica actual y ante el arribo de temperaturas más bajas, propias de la época otoño-invierno, es importante que definitivamente se tome conciencia a nivel individual y colectivo de que la situación no se reduce linealmente a la cantidad de casos, que hay otras consideraciones qué hacer y que están vinculadas con el trabajo incansable del personal de salud y la demanda hospitalaria, por citar dos ejemplos.

Por se vuelve a hacer una fuerte apelación a la comunidad para profundizar los recaudos, no bajar la guardia, no relajarse, y respetar las normas y disposiciones para cuidarnos y cuidar al otro: Uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

La cartera de Salud local viene advirtiendo que siguen detectándose a diario muchos casos positivos y que particularmente continúa siendo muy alto el requiriendo de internación en el Hospital Municipal, ocupando casi la capacidad de camas críticas y no críticas.

Línea Covid

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

