Los casos activos en el distrito son 410

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud informó esta mañana (martes) que los casos activos de Covid-19 en el distrito son 410, después de confirmarse 57 nuevos casos y recuperarse 31 personas más, y reportó, además, un alto número de casos descartados en la fecha: 122. También se registran 33 casos sospechosos y 489 personas en aislamiento.

De los 57 nuevos casos confirmados, 44 por hisopado y 13 por criterio o nexo epidemiológico de acuerdo al protocolo actualizado vigente, 53 pertenecen a Trenque Lauquen, tres (3) a Treinta de Agosto y uno (1) a Beruti.

Entre los 410 casos activos, 361 corresponden a la ciudad cabecera, 34 a Treinta de Agosto y 15 a Beruti, siendo 56 las personas internadas, tres (3) las que se encuentran en el Centro Extrahospitalario del ex Hotel Pailla Hué y 351 las que están en sus domicilios particulares.

Asimismo, cabe precisar que de las 56 personas internadas, siete (7) se hallan en la Unidad de Terapia Intensiva y UCO del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana y uno (1) en Terapia Intensiva de la Clínica García Salinas.

Con las 31 personas más recuperadas, 26 de Trenque Lauquen, tres (3) de Treinta de Agosto y dos (2) de Beruti, ya suman 3.936 las que recibieron el alta entre el inicio de la pandemia y la fecha, en tanto que en el mismo período se descartaron 8.547 casos incluidos los últimos 122, de los cuales 120 son de Trenque Lauquen y dos (2) de Treinta de Agosto

Hay 33 casos sospechosos, 17 de Trenque Lauquen, diez (10) en Treinta de Agosto y seis (6) en Beruti, y 489 personas en aislamiento, 467 en Trenque Lauquen, 19 en Treinta de Agosto y tres (3) en Beruti.

Responsabilidad individual y colectiva

Más de un año después de haber comenzado la pandemia, es importante que definitivamente se tome conciencia a nivel individual y colectivo de que la situación no se reduce linealmente a casos más o casos menos. Es fundamental no descuidarse, no bajar la guardia, no relajarse, respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas para cuidarnos y cuidar al otro: Uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

Por eso, frente a la contingencia epidemiológica actual y ante la inminente llegada de temperaturas más bajas, se vuelve a hacer una fuerte apelación a la comunidad para profundizar los recaudos y evitar que el virus se siga expandiendo.

Línea Covid

La cartera de Salud local advierte que siguen detectándose a diario muchos casos positivos y que particularmente continúa siendo muy alto el requiriendo de internación en el Hospital Municipal, ocupando casi la capacidad de camas críticas y no críticas.

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 57

– Por testeo: 44

– Por criterio o nexo epidemiológico: 13

– Trenque Lauquen: 53

– Treinta de Agosto: 3

– Girodías:0

– Beruti: 1

Total casos activos: 410

– Trenque Lauquen: 361

– Treinta de Agosto: 34

– Girodías:0

– Beruti: 15

Personas recuperadas hoy: 31

– Trenque Lauquen: 26

– Treinta de Agosto: 3

– Girodías 0:

– Beruti: 2

Total de Personas recuperadas: 3.936

Casos descartados hoy: 122

– Trenque Lauquen: 120

– Treinta de Agosto: 2

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Casos descartados: 8.547

Defunciones: 62

Casos sospechosos: 33

– Trenque Lauquen: 17

– Treinta de Agosto: 10

– Girodías: 0

– Beruti: 6

Aislamiento por contacto estrecho: 489

– Trenque Lauquen: 467

– Treinta de Agosto: 19

– Girodías: 0

– Beruti: 3

Línea Telefónica de 6 a 24hs.