Los casos activos en el distrito son 372

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal reportó esta mañana (viernes) 56 nuevos casos confirmados de Covid-19 y 34 personas más recuperadas, siendo ahora de 372 el número de casos activos en el distrito teniendo en cuenta además que hay cuatro (4) casos reasignados y la derivación de una (1) persona a la ciudad de Junín. También informó que 88 casos fueron descartados y que quedan 30 casos sospechosos y 391 personas en aislamiento.

De los 56 nuevos casos positivos -33 se detectaron por hisopado y 23 por criterio o nexo epidemiológico según protocolo vigente-, 52 corresponden a Trenque Lauquen, dos (2) a Treinta de Agosto y dos (2) a Beruti, mientras que los 372 casos activos se distribuyen del siguiente modo: 328 en la ciudad cabecera, 27 en Treinta de Agosto, 16 en Beruti y uno (1) en Girodías, encontrándose 53 personas internadas en el Hospital municipal, cinco (5) en el Centro Extrahospitalario del ex Hotel Pailla Hué y 314 en sus domicilios particulares.

Con las 34 personas recuperadas en las últimas 24 horas, 33 de Trenque Lauquen y una (1) de Beruti, suman 3.794 las que recibieron el alta desde marzo del año pasado -cuatro (4) casos fueron reasignados en la fecha-. En el mismo lapso se descartaron 8.228 casos, incluidos los 88 de hoy, 76 de la ciudad cabecera, 11 de Treinta de Agosto y uno (1) de Beruti.

Hasta el momento son 30 los casos sospechosos, 14 de Trenque Lauquen, 15 de Treinta de Agosto y uno (1) de Beruti, -29 permanecen en sus domicilios y uno (1) en el Hospital-, y hay 391 personas en aislamiento, 366 de Trenque Lauquen, 22 de Treinta de Agosto y tres (3) de Beruti.

Responsabilidad individual y colectiva

Cumplido ya más de un año de estar conviviendo con la pandemia es importante que definitivamente se tome conciencia a nivel individual y colectivo de que la situación no se reduce a algunos casos más, como sucedió en estos últimos dos días, o varios casos menos, como venía sucediendo. Es fundamental no descuidarse, no bajar la guardia y relajarse, respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas para cuidarnos y cuidar al otro: Uso de mascarilla o barbijo cubre boca y nariz, higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social de dos metros y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

Por eso, frente a la contingencia epidemiológica actual y ante la inminente llegada de temperaturas más bajas, se vuelve a hacer una fuerte apelación a la comunidad para profundizar los recaudos y evitar que el virus se siga expandiendo.

Línea Covid

La cartera de Salud local advierte que siguen detectándose a diario muchos casos positivos y que particularmente continúa siendo muy alto el requiriendo de internación en el Hospital Municipal, ocupando casi la capacidad de camas críticas y no críticas.

El Departamento Ejecutivo también recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la planilla disponible en la web municipal https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y que por consultas para ser orientados cualquier persona puede comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 56

– Por testeo: 33

– Por criterio o nexo epidemiológico: 23

– Trenque Lauquen: 52

– Treinta de Agosto: 2

– Girodías: 0

– Beruti: 2

Total casos activos: 372

– Trenque Lauquen: 328

– Treinta de Agosto: 27

– Girodías:1

– Beruti: 16

Personas recuperadas hoy: 34

– Trenque Lauquen: 33

– Treinta de Agosto: 0

– Girodías: 0

– Beruti: 1

Total de Personas recuperadas: 3.794

Casos descartados hoy: 88

– Trenque Lauquen: 76

– Treinta de Agosto: 11

– Girodías: 0

– Beruti: 1

Total de Casos descartados: 8.228

Defunciones: 58

Casos sospechosos: 30

– Trenque Lauquen: 14

– Treinta de Agosto: 15

– Girodías: 0

– Beruti: 1

Aislamiento por contacto estrecho: 391

– Trenque Lauquen: 366

– Treinta de Agosto: 11

– Girodías: 0

– Beruti: 1

