Los casos activos en el distrito son 353

La subsecretaría de Salud municipal reportó esta mañana (lunes) otra baja en la cantidad de casos activos de Covid-19 en el distrito, que ahora es de 353, después registrarse 19 nuevos casos positivos y de haberse recuperado 96 personas más, y teniendo en cuenta además que hay una (1) persona que ya había sido cargada ayer (domingo) como un caso positivo por nexo o criterio epidemiológico y a quien en la fecha se le indica un hisopado de confirmación.

Además, hay 96 casos descartados, 85 casos sospechosos y 870 personas en aislamiento en todo el distrito.

Entre los 19 nuevos casos positivos -13 detectados por hisopado y seis (6) por nexo o criterio epidemiológico según protocolo vigente-, 18 corresponden a Trenque Lauquen y uno (1) a Treinta de Agosto.

De los 353 casos activos, 302 pertenecen a Trenque Lauquen, 47 a Treinta de Agosto, tres (3) a Beruti y uno (1) a Girodías. Y del total 36 se encuentran internados en el Hospital municipal, uno (1) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hué y 316 en sus domicilios particulares.

Con las 96 personas recuperadas en las últimas 24 horas -81 de Trenque Lauquen y 15 de Treinta de Agosto- asciende a 3.339 las que recibieron el alta desde el inicio de la pandemia (un caso fue reasignado). En ese mismo período, los casos descartados fueron 7.475, incluidos los 96 de la fecha, 92 de Trenque Lauquen, cuatro (4) de Treinta de Agosto y uno (1) de Girodías. En la tarde de ayer (domingo), después del cierre del parte diario, fueron cargados otros 32 casos descartados y hoy (lunes) dos (2) casos fueron reasignados.

Hasta esta mañana hay 85 casos sospechosos en el distrito, 56 en Trenque Lauquen, 18 en Treinta de Agosto, ocho (8) en Beruti y tres (3) en Girodías, y 870 personas en aislamiento, 715 en la ciudad cabecera, 144 en Treinta de Agosto y 11) en Girodías.

Responsabilidad individual y colectiva

Aunque en los últimos días se viene registrando un descenso de los casos activos porque es superior la cantidad de personas que se recuperan respecto de los nuevos casos confirmados, es un dato que puede provocar confusión porque sigue siendo considerable el índice de casos positivos que se detectan a diario y, sobre todo, muy elevado también el de personas que requieren internación.

Por eso, y aunque sea reiterativo, porque desde hace más de un año y de distintas maneras el mensaje se repite, el Departamento Ejecutivo insiste en pedir enfáticamente a la comunidad respetar las normas y disposiciones sanitarias básicas vigentes en las que muchos se habían relajado, y profundizar los cuidados preventivos básicos: Uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase, mantener el distanciamiento social y ventilar los ambientes de la casa y el trabajo.

Frente a la contingencia epidemiológica actual, por el incremento de casos ocurridos en las últimas dos semanas, y ante la inminente llegada de temperaturas más bajas, se vuelve a hacer una fuerte apelación a la toma de conciencia individual y colectiva para evitar que el virus se siga expandiendo.

Línea Covid

También se recuerda que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de precisar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir -si ya recibieron atención por algún médico o médica por favor consignar su nombre-.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteran que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 19

– Por testeo: 13

– Por criterio o nexo epidemiológico: 6

– Trenque Lauquen: 18

– Treinta de Agosto: 1

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total casos activos: 353

– Trenque Lauquen: 302

– Treinta de Agosto: 47

– Girodías: 1

– Beruti: 3

Personas recuperadas hoy: 96

– Trenque Lauquen: 81

– Treinta de Agosto: 15

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Personas recuperadas:3.339

Casos descartados hoy: 95

– Trenque Lauquen: 92

– Treinta de Agosto: 4

– Girodías: 1

– Beruti: 0

Total de Casos descartados: 7.475

Defunciones: 47

Casos sospechosos: 85

– Trenque Lauquen: 56

– Treinta de Agosto: 18

– Girodías: 3

– Beruti: 8

Aislamiento por contacto estrecho: 870

– Trenque Lauquen: 715

– Treinta de Agosto: 144

– Girodías: 11

– Beruti: 0

Línea Telefónica de 6 a 24hs.