Los casos activos en el distrito son 173

La subsecretaría de Salud municipal reportó hoy (jueves) otra signficativa suba en los casos activos de Covid-19, que ahora son 173, como consecuencia de la confirmación de 52 nuevos casos y de la recuperación de cinco (5) personas más. Además, informó que fueron descartados 73 casos, que hay 53 casos sospechosos y 307 personas en aislamiento.

De los 52 nuevos casos positivos -37 se detectaron por hisopado y 15 por criterio o nexo epidemiológico actualizado vigente-, 44 corresponden a Trenque Lauquen y ocho (8) a Treinta de Agosto, en tanto que tres (3) de los cinco (5) casos recuperados son de la ciudad cabecera y dos (2) de Treinta de Agosto.

Los 173 casos activos se distribuyen del siguiente modo: 156 en Trenque Lauquen, 16 en Treinta de Agosto y uno (1) en Beruti, encontrándose nueve (9) internados en el Hospital Municipal, cuatro (4) en el Centro Extrahospitalario del ex Hotel Pailla Hué y 160 en sus domicilios particulares.

Con las cinco (5) personas recuperadas en las últimas 24 horas, asciende a 2.387 el número de las que recibieron el alta entre marzo del año pasado y la fecha, mientras que en es emismo lapso se descartaron 5.701 casos, incluidos los 73 de hoy (jueves), 56 de Trenque Lauquen y 17 de Treinta de Agosto.

Hay 53 casos sospechosos, 25 en Trenque Lauquen y 26 en Treinta de Agosto, y 307 personas en aislamiento, 298 en la ciudad cabecera, ocho (8) en Treinta de Agosto y una (1) en Beruti.

Responsabilidad individual y colectiva

Si bien el Departamento Ejecutivo desde hace tiempo y en forma cotidiana viene pidiendo a la comunidad que no se relaje en los cuidados preventivos y respete las normas y disposiciones sanitarias básicas vigentes en la contingencia que se está viviendo, el marcado aumento de casos positivos registrados en los últimos tres días –y particularmente ayer (miércoles) y hoy (jueves), hace imprescindible apelar a la toma de conciencia individual y colectiva para evitar se siga expandiendo el virus no solo por la situación epidemiológica actual sino ante la inminente llegada de temperaturas más bajas.

El uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social forman parte de las cinco medidas básicas que nadie debe ignorar.

Línea Covid

Asimismo se recuerda una vez más que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otras ciudades, provincias o países debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse de 6 a 24 (de lunes a domingo inclusive) al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid en caso de precisar hacer alguna consulta para ser orientada sobre los pasos a seguir -si ya recibieron atención por algún médico o médica por favor consignar su nombre-.

Las autoridades sanitarias recuerdan también que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

Casos confirmados hoy: 52

– Por testeo: 37

– Por criterio o nexo epidemiológico: 15

– Trenque Lauquen: 44

– Treinta de Agosto: 8

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total casos activos: 173

– Trenque Lauquen: 159

– Treinta de Agosto: 16

– Girodías: 0

– Beruti: 1

Personas recuperadas hoy: 5

– Trenque Lauquen: 3

– Treinta de Agosto: 2

– Girodías: 0

– Beruti:0

Total de Personas recuperadas: 2.387

Casos descartados hoy: 73

– Trenque Lauquen: 56

– Treinta de Agosto: 17

– Girodías: 0

– Beruti: 0

Total de Casos descartados: 5.701

Defunciones: 42

Casos sospechosos: 53

– Trenque Lauquen: 25

– Treinta de Agosto: 28

– Girodías: 0

-Beruti: 0

Aislamiento por contacto estrecho: 307

– Trenque Lauquen: 298

– Treinta de Agosto: 8

– Girodías: 0

– Beruti: 1