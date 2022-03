Los casos activos en el distrito son 14

Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal reportó esta mañana (viernes) 14 casos activos de Covid-19 en el distrito, luego de que en la ùltima semana -desde el sábado pasado (12) hasta hoy (viernes 18) se confirmaran 12 nuevos casos positivos y la misma cantidad de personas recuperadas, habiéndose descartado 237 casos.

De los 12 nuevos casos, nueve (9) fueron diagnosticados por hisopado y tres (3) por criterio o nexo epidemiológico, y nueve (9) corresponden a Trenque Lauquen y tres (3) a Beruti. Todas las personas se encuentran en sus domicilios particulares.

Entre las 12 personas recuperadas, nueve (9) pertenecen a la ciudad cabecera, dos (2) a Treinta de Agosto y una (1) a Beruti. AHora suman 15.430 las que recibieron el alta desde marzo de 2020 hasta la fecha.

A partir de los datos entre nuevos casos positivos y personas recuperadas, ahora quedan 14 casos activos en el distrito: 12 en Trenque Lauquen y dos (2) en Beruti.

No hay personas en aislamiento y quedan diez (10) casos sospechosos:ocho de Trenque Lauquen y dos (2) de Treinta de Agosto.

Centro Municipal de Testeo

El Centro Municipal de Testeo funciona en el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana de lunes a viernes de 8 a

12. Los/as vecinos/as que necesiten hisoparse deberán ingresar por el sector de Laboratorio o la entrada principal del centro de salud.

Para hisoparse se sigue dando turno por mensaje de WhatsApp al teléfono (2392) 52-0721 por una cuestión de

organización y para que el funcionamiento sea más dinámico y reducir las esperas, y quienes concurran deberán llevar Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de obra social en caso de que tengan una y certificado de

vacunación Covid-19. El objetivo de este último requisito es conocer en qué situación se encuentra cada vecino/a

que llega a hacerse el hisopado.

Criterio de hisopados

En cuanto al criterio de hisopados, para mayores de 60 años continuará como hasta ahora y los/as menores de 60

deberán presentar la receta extendida por un médico.

Asimismo, se reitera que las personas que tengan planeado viajar al exterior deben ponerse en contacto con las

embajadas o autoridades correspondientes del país elegido como destino para consultar qué tipo de

requerimientos sanitarios tienen debido a la pandemia de Covid-19 para permitir el ingreso, particularmente en lo

que respecta al tipo de test que exigen, el molecular, amplificación isotérmica, que es el que se realiza en Trenque

Lauquen, o el PCR.

Responsabilidad individual y colectiva

Aunque se viene produciendo un significativo descenso de los casos activos, no dejan de diagnosticarse a diario nuevos casos positivos, por lo que es importante perseverar en los cuidados preventivos. El virus, en general, se está manifestando de modo más leve, característica que expone claramente la importancia de la vacunación y atento a ello, la cartera sanitaria municipal refuerza una vez más la recomendación de vacunarse a quienes aún no lo hicieron o de completar el esquema a aquellas personas que recibieron una o dos dosis.

Además hace hincapié en la necesidad de respetar los cuidados básicos preventivos que se conocen hace casi

dos años: no compartir el mate, vasos, botellas ni utensilios; lavarse frecuentemente las manos; utilizar barbijo

(especialmente en espacios cerrados) y respetar el distanciamiento social.

Los recaudos no excluyen a aquellas/os vecinas/os que fueron vacunados con dos o tres dosis y tampoco a los

que padecieron Covid-19 y se recuperaron.

Alta y constancia

El área de Epidemiología, en tanto, recuerda que el alta de la enfermedad en los casos que hayan dado positivo se

determina desde el día después de cumplido el aislamiento correspondiente, y los vecinos y vecinas pueden

obtener constancia del mismo ingresando a la página Web del Municipio, donde dice Certificados Covid-19 (link:

https://www.trenquelauquen.gov.ar/certificados/)

Asimismo recuerda que la rápida detección de un caso positivo -y el posterior aislamiento-, continúa siendo una de

las herramientas determinantes para impedir la mayor propagación del virus. Y se solicita que de confirmarse un

caso, la persona afectada reporte de manera inmediata sus contactos para adoptar los recaudos previstos.

Viajeros al exterior

Las personas que tengan planeado viajar al exterior deben ponerse en contacto con las embajadas o autoridades

correspondientes del país elegido como destino para consultar qué tipo de requerimientos sanitarios tienen debido

a la pandemia de Covid-19 para permitir el ingreso, particularmente en lo que respecta al tipo de test que exigen,

el molecular, amplificación isotérmica, que es el que se realiza en Trenque Lauquen, o el PCR.

Línea Covid

Las personas que necesiten un certificado por haberse hisopado deben pedirlo en el Centro Municipal de Testeo y

aclarar dónde será presentada el mismo, porque si es para realizar un viaje, la constancia municipal no es

suficiente y debe entregársele la que se genera a través del Sistema Integrado de Información Sanitario Argentina

(SISA).

El Departamento Ejecutivo también reitera que por consultas hay que comunicarse al teléfono (2392) 41-5000 Línea Covid de 8 a 16 de lunes a viernes inclusive y de 9 a 13 sábado, domingo y feriados. Y se aclara que en la Línea Covid no informan resultados de hisopados.

Casos confirmados durante la última semana: 12

– Por testeo: 9

– Por criterio o nexo epidemiológico: 3

– Trenque Lauquen: 9

– Beruti: 3

Total casos activos: 14

– Trenque Lauquen: 12

– Beruti: 2

Personas recuperadas durante la última semana: 12

– Trenque Lauquen:9

– Treinta de Agosto: 2

– Beruti: 1

Total de Personas recuperadas: 15.430

Casos descartados durante la última semana: 237

– Trenque Lauquen: 186

– Treinta de Agosto: 36

– Beruti: 15

Total de Casos descartados: 33.290

Defunciones: 200

Casos sospechosos: 10

– Trenque Lauquen: 8

– Treinta de Agosto:2

Aislamiento por contacto estrecho: 0