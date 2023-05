Los cambios en los procedimientos jurídicos en hechos vinculados a la violencia de género

El pasado jueves el Fiscal General Dr. Roberto Rubio dictó una capacitación en el auditorio del Centro Cívico “La Primera” a efectivos policiales que se desempeñan dentro de la Jurisdicción del Departamento Judicial Trenque Lauquen, que abarca 13 Partidos. Asistieron Jefes y efectivos de las Comisarías de la zona, de las Policías Descentralizadas y de las Comisarías de la Mujer y la Familia.

Los temas tratados fueron los recientes cambios que se están implementando en las normativas y procedimientos judiciales respecto a la “Violencia de Género y Violencia Familiar”, como así las actualizaciones en el “Sistema Informático de toma de Denuncias” (SID) que trabaja “en línea” (vía Internet) entre las Dependencias Policiales, el Ministerio Público Fiscal y los Juzgados.

Cambios

Según explicaron desde el ámbito judicial y policial “se trata de cambios en los procedimientos y no de la legislación en torno a los hechos de violencia familiar o de género”.

Y agregaron que “por ejemplo, y a raíz de esas modificaciones, ahora quien dicta las medidas perimetrales ante una denuncia de violencia de género no es mas la Justicia de Familia si no la Justicia de Garantías. Será ésta la que dispondrá estas de medidas que son propias de este tipo de hechos. Son medidas de protección de la víctima y lo que se modificó fue quién las dicta y, por ende, la forma en la cual se solicitan dichas medidas”.

En este sentido, reiteraron que “no se trata de cambios en la Ley, sino en los procedimientos. Son cambios técnico jurídicos que se implementan en la aplicación de las leyes”.

A modo de ejemplo, se indicó que a nivel local esas medidas eran dispuestas por los Juzgados de Familia, pero en localidades más pequeñas lo hacían los Juzgados de Paz.

SID

Otra de las modificaciones procedimentales respecto a hechos de violencia de género está vinculada al Sistema Informático de Denuncias (SID) que según se explicó oficialmente “ahora el propio sistema va a contar con otra ‘solapa’ o ‘ventana’ donde van a estar discriminadas las denuncias comunes (robos, hurtos, daños, etc.) mientras que los hechos de violencia de género van a tener un formulario especial exclusivamente diseñado para este tipo de delitos. Por ende, los oficiales que cargan las denuncias van a contar con esta herramienta específica para los delitos vinculados a la violencia familiar o de género”.