Los atletas son de oro

Escribe: José Goicoechea. Desde Mar del Plata

Ayer por la mañana se dio inicio a las competencias de los Juegos Bonaerenses luego de un sábado en el que el mayor atractivo estuvo en la Fiesta Inaugural y el gran show brindado por Nicky Nicole.

Una final provincial con más de 30.000 deportistas de toda la provincia y una delegación trenquelauquense que ascendió a las 300 personas, repartidas en 5 diferentes hoteles.

“Los atletas de Punta Mogotes”, como se escuchó toda la mañana de ayer, le han entregado las medallas a la ciudad. Ocurre que los deportistas del Programa Único de Atletismo (PUA) fueron hospedados en un hotel de Punta Mogotes, muy lejos del centro de Mar del Plata y lejos del habitual hotel Los Fuegos, donde se encuentra el grueso de la delegación.

Los chicos, a pesar de esto, tuvieron un gran domingo y fue Renata Barragán, la pequeña marchista, la que entregó la primera medalla para la ciudad y la primera de toda la Final Provincial.

En la edición de hoy repasaremos resultados, tanto oficiales como extraoficiales, tras un largo día de competencias en una Mar del Plata muy extensa. Resultados, varios de ellos, aportados por periodistas colegas, profesores, padres y los propios choferes de la delegación, parte muy importante en estos Juegos tan numerosos y con largas distancias por cubrir.

Una vez más, y como va a ocurrir en el día de hoy, la pista de atletismo Justo Román marcó el camino de los Bonaerenses. Esto se debe, no solo a que Trenque Lauquen tenga a más de 50 competidores clasificados, sino a que en la mayoría de las pruebas son finales. El resto de los deportes, como hándbol, vóley, básquet, ajedrez, paleta (etc) tienen varios días de competencias eliminatorias. Es por ello que en la pista se esperaban emociones y así fue.

Las medallas

La prueba de los 2 kilómetros de marcha abrió la actividad, bien temprano, a la hora 8, una hora antes de lo habitual, debido al gran número de atletas. En pista la pequeña Renata Barragán en la categoría Sub14 libre. Tras una largada dudosa, Renata se puso rápidamente entre las primeras y fue así, que en la vuelta final, terminó por imponer su ritmo y ganando la medalla de oro. Primera para la ciudad, y la primera de todos los Juegos. A la misma hora, en el campo, Samuel Peña compitió en salto en alto, Josefina gatica en salto en largo y Merlina Giménez en lanzamiento de bala. Peña, en su debut marplatense, logró estar entre los mejores saltadores cerrando con un segundo puesto y medalla de plata; lo de Josefina Gatica fue de menor a mayor. La saltadora, no solo se impuso ganando la presea de oro, sino que pasó su marca, superando los 4.82 metros y Merlina Giménez, en bala, también supo batallar, mejorado sus lanzamientos, y quedándose con el tercer lugar del podio. “Es la nueva camada del PUA” dijo Sandro Otero.

Otra medalla en pista llegó en ese momento con los 3.000 metros de marcha atlética en Sub14 libre para Nicolás Villarreal. Otra de las pruebas desgastantes y extenuantes para los atletas. Villarreal realizó una carrera inteligente, manteniéndose expectante, sabiendo en qué momento ajustar su ritmo para cuidar ese lugar del podio. Por momentos buscó el triunfo, pero luego supo administrar la diferencia y ganar la presea de plata. Una hora después, también en la pista, Jimena Moriames, la lanzadora de jabalina de Treinta de Agosto, una joven de altísimo nivel, obtuvo el segundo lugar del podio, sumando así una nueva medalla de plata y a las 11.15 se largó otra de las finales en pista, en este caso los 1.200 metros en categoría Sub14. Allí estuvo Brisa Flores, quien desde los primeros metros demostró que quería su triunfo. Peleó de igual a igual hasta la vuelta final. Faltando unos 300 metros intentó un cambio de ritmo, sabiendo que si rival de turno era superior en el sprint, pero la estrategia no resultó. Aunque aguantó el contra-ataque no pudo sostener el ritmo y en la recta final terminó celebrado su segundo puesto y una nueva presea plateada. Y la última medalla del día llegó por la tarde y también en la pista de atletismo. Allí estuvo Leonel Zucchini en la prueba de lanzamiento de pelota de sóftbol en categoría PCD Intelectual C (+12). Para Leonel otra gran competencia, avanzando a los lanzamientos finales y ganando la medalla de plata.

Otros resultados

Dejando de lado, por unos párrafos, a los atletas, los otros deportes estuvieron repartidos a lo largo y ancho de Mar del Plata. En ajedrez, Andrés Mordau ganó de manera clara en el José Maria Minella, en un duelo a 1h30’ por jugador pero que en 15’ fue triunfo para Mordau. El vóley compite en el Instituto Peralta Ramos. Allí, en Sub15, buen triunfo de las chicas del Di Gerónimo, por 2 a 0, ante Quilmes, en tenis single, triunfo de Alejandrina Ferreyra, por 2 a 0, sobre Coronel Rosales, en el Club Náutico; victoria de la dupla del beach vóley integrada por Agustina Pujol y Brisa Luppi sobre Adolfo Alsina en la Playa Varese; derrota de Justo Alassio, de Treinta de Agosto, en bádminton; caída del hándbol playa Sub16 ante Rauch; triunfo de Thomas Soula en tenis de mesa sobre Benito Juárez; caída del Sub15 de básquet del Di Gerónimo ante Marcos Paz en el Club Quilmes; derrota de Isidro Calafatich en tenis de mesa ante general La Madrid; gran triunfo del hándbol Sub16 del Instituto Padre Castelaro de Beruti ante General Guido, por 8 a 7; caída del beach vóley, con Bautista Irazabal e Isaias Rodríguez ante San Miguel; triunfo del básquet Sub17 del Di Gerónimo sobre Chacabuco; victoria de los pelotaris Gabriel Hernández y Vicente Carrera sobre Adolfo Alsina, triunfo del tejo, integrado por Jorge Carnez y Alicia Schwe; derrota del fútbol tenis con Martina Maquirriain y Camila Gozo, de Treinta de Agosto, ante La Plata y caída del Sub18 de hándbol masculino ante Rauch, todos ellos, deportes y deportistas que seguirán compitiendo en la jornada de hoy y mañana, buscando un lugar en la final. En acuatlón, en Universitarios, fue séptimo Lautaro Barragán y en Sub16 quinto puesto de Simón Martino. Además, las dos postas de 5×80 metros avanzaron a las finales. La femenina Sub14 integrada por Josefina Gatica, Brisa Flores, Lola lafranchi, Isabella Rosaschi y Lola Pérez, y la masculina, con Sebastián Guidi, Bautista Andrade, Gabriel Allemandi, Samuel Peña y Valentín Agrazar.