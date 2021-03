Los ajedrecistas con muy buenos resultados

Para los amantes del juego-ciencia sigue a buen ritmo el sistema de competencia tras el debut del Prix Internacional que organiza Salliqueló y que tuvo el domingo la primera fecha. Pero además, se dio por finalizado el Campeonato Verano Ajedrecístico que coronó al trenquelauquense Diego Enríquez.

También se dio otra muy buena actuación del juvenil Andrés Mordau en el certamen “Clase y Torneo de Aprendizaje para Aficionados” no rankeados y Sub 2.100 jugado bajo sistema Suizo a 7 rondas, con 5 minutos por jugador más 2 segundos de incremento.

Con respecto al título de Diego Enríquez en el Campeonato Verano Ajedrecístico tuvo además a Emilio Mafud, de General Pico en el segundo puesto y Pablo Ruiz, de General Pico, tercero. En las categorías, Mejor Sub 2.200: 1° Camilo Pitt (Córdoba); Mejor Sub 2.000: 1° Ezequiel Baez (General Pico); Mejor Sub 1.800: Mauricio Tanus Mafud (Entre Ríos); Mejor Sub 1.600: 1°

Andrés Mordau (Trenque Lauquen); Mejor Sub 1.400: Bautista Borgett Cuy (Trenque Lauquen); Mejor Sub 1.200: Juan Martín Lamaison (Trenque Lauquen); Mejor Dama Sub 1.200: Lucía Negri (Trenque Lauquen) y Mejor Sub 1.000: Agustín Lamaison (Trenque Lauquen).

El Prix de Salliqueló

Por otro lado, con la presencia de 56 participantes comenzó el “Salliqueló Prix Internacional”.

La competencia dio comienzo el pasado domingo y finalizará el domingo 26 de julio. Se disputará todos los domingos y se otorgará puntaje hasta el puesto 40, cada fecha otorgará puntaje y estos serán acumulativos hasta el final del torneo.

El ganador del primer torneo fue Eduardo Torrallardona, de Pehuajó, obtuvo 6,5 puntos sobre 7 posibles, logrando 47,5 puntos para el Prix, los que le permiten ubicarse en el primer puesto. Segundo se ubicó Diego Pascual con 5,5 puntos, nacido en Argentina pero radicado en Alemania desde hace varios años. Sumó 45,5 puntos para el Prix. Tercero Matías Heht de General Lamadrid con 5,5 puntos quién sumó 44,5 puntos para el Prix.

Entre los Salliquelenses el mejor ubicado fue Victor Carrizo, sumó 4 puntos para el torneo finalizando en el puesto 17 y obtuvo 29 puntos para el Prix. Otros jugadores que participaron fueron: Daniel Mayo (27), Luis Guevara (29), Marcelo Panozzo (31), Mauro Fornales (32), Luciano Neyra (34), Luis Sánchez (35), Walter Bocchi (42), Lautaro Hernández (50), José Schwab (52) y Alexis Mercado (54).

El próximo domingo 14 se jugará la segunda fecha del Prix.