Los actos no se llevaron a cabo de manera conjunta entre el Municipio y Educación

A diferencia de lo que venia sucediendo habitualmente, ayer el acto oficial por el Día de la Bandera no se llevó a cabo conjuntamente entre el Municipio y el ámbito educativo local.

Según explicó el jefe distrital de Educación, Hugo Paoltroni, ello se debe a una cuestión normativa a cumplir.

Paoltroni se refirió al hecho y explicó: “Normativamente los protocolos del Municipio y los educativos son diferentes en lo que tiene que ver con la organizacion de los actos”.

Y agregó: “Hubo dos o tres cuestiones que el Municipio no flexibilizó y que normativamente nosotros tenemos que cumplir”.

En este sentido señaló que “de acuerdo a los protocolos del ámbito educativo el único que puede hablar en representación del Poder Ejecutivo en los actos es el intendente, y si no lo hace él no puede hacerlo otro funcionario del Municipio”. “Eso es algo normativo que debemos cumplir porque es un acto escolar. Si no, se termina politizando un acto escolar que es lo que no debe suceder”, sostuvo.

Ademas Paoltroni añadió que otro de los temas en cuestión está vinculado a las ubicaciones de las autoridades en los actos. “Por el mismo protocolo en el acto, adelante se deben sentar el director de la institución, el intendente con su señora, si está, el senador Juanci Martinez o el diputado Valentín Miranda, después van las jefas distritales de Educación y los inspectores, porque es un acto escolar. No puede haber funcionarios municipales adelante porque ahí se politiza el acto. Esas eran las dos cuestiones. No nos pusimos de acuerdo, no se flexibilizó desde el lado del Municipio. Normativamente nosotros tenemos que hacerlo de esa manera y si no se puede acordar se harán de manera separada”, afirmó.

Por otra parte el jefe distrital de Educación aclaró que no hay ningún tipo de inconveniente, animosidad o alejamiento con el Intendente y reiteró: “Son cuestiones protocolares que tenemos que cumplir. Se venia charlando, no es que se dio de un día para el otro. No pudimos coordinar en marzo, en abril y en mayo. Entonces el Municipio organizó por su cuenta el acto mientras que nosotros desde Educación lo hacenos en horas de la tarde en la Escuela Agraria de 30 de Agosto, mientras que en Trenque Lauquen el acto por el Día de la Bandera de realiza el miércoles en el Instituto Nuestra Señora de Rosario”.

“Buena relación”

En tanto que el secretario de Planificación y Gestión municipal, Martín Borrazás también se refirió a la situación y explicó que “fue una decisión de la Jefatura Distrital de Educación”. “Es algo que se habló con el Jefe Distrital Hugo Paoltroni con quien tenemos una muy buena relación. Y mas allá de entender el por qué de esta decisión, el Municipio organizó el acto del Día de la Bandera. Pero no hay ningún tipo de problemas con el Jefe Distrital de Educación” afirmó.