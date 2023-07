Los 20 años de Next, un comercio local que supo adelantarse al auge de la informática

Son nada más y nada menos que dos décadas de brindar un óptimo servicio en Trenque Lauquen el cual es reconocido por una clientela fiel y siempre creciente tanto de esta ciudad como de diferentes localidades de la región.

La historia de este comercio tuvo su inicio el 23 de junio del año 2003 cuando Next comenzó a trabajar a nivel local en un momento en el que todo lo referente al mundo de la computación comenzaba a tomar un decidido impulso que ya nunca más se detendría.

Fue en ese momento cuando Hugo Márquez, junto con un amigo, eligió apostar por “lo que se venía” y crear esta firma que hoy ofrece al cliente todo lo referente al rubro informático haciendo hincapié en un destacado servicio técnico, uno de los puntos más reconocidos por las personas que eligen a Next para realizar una compra o consulta determinada.

Inicios

La Opinión dialogó con Hugo Márquez quien, junto a su hijo Pablo, están al frente de Next Informática. Él repasó la historia del comercio, analizó el presente de la actividad y se mostró optimista con los años venideros los cuales, afirmó, irán de la mano con los avances de la computación en sus diferentes variantes.

“Este negocio nació cuando, con un amigo, se nos dio por poner un comercio. No sabíamos qué hacer y nos inclinamos por la computación y arrancamos así, yendo a hacer las compras necesarias para luego probar. Así comenzó todo el 23 de junio del 2003”, recordó antes de comentar que “en ese momento era todo totalmente distinto a como es hoy, la gente usaba la computadora, pero no era el furor que es en la actualidad. Hoy, si no tenés una computadora, no existís. En ese momento fue un riesgo porque no sabíamos si iba a funcionar o no, pensábamos que era lo que se venía, que todo el mundo iba a empezar a invertir en el tema de la computación. Y por eso nos arriesgamos, porque no sabíamos con absoluta certeza si iba a salir bien o mal”.

Respecto de si tanto él como su amigo tenían conocimientos previos sobre el mundo de la informática antes de emprender este proyecto, Márquez contó: “Mi amigo ya sabía de computación, pero yo no tenía la más pálida idea. Yo lo acompañé en el proyecto, fui aprendiendo y así seguimos. Después, con el tiempo, él decidió no seguir y seguí yo con los empleados que teníamos y con mi hijo, Pablo, quien es el que está a cargo junto conmigo del negocio y es quien, en el futuro, va a continuarlo. Pablo se dedicó a la computación y es quien hoy hace todo el servicio técnico de Next”.

Primeros tiempos

Respecto de cómo fueron esos primeros tiempos, el entrevistado recordó que “al principio fue complicado, pero nunca nos faltó trabajo. Siempre las máquinas estaban, los negocios trabajaban y la gente siempre iba necesitando algo. Al tener variedades como tenemos con todo lo que es informática, muebles de oficina y librería comercial, entonces la gente fue viniendo al negocio, conoció todos los productos y así fuimos armando la clientela. Al principio nos fue costando, pero al poco tiempo comenzamos a funcionar bien”. “Hoy si no tenés una computadora, no podés funcionar. Antes uno tenía una calculadora y hoy la calculadora sólo se usa en el mostrador, pero después, si no tenés una computadora, y también una impresora, no podés trabajar”, afirmó.

Renovación

En cuanto al avance a pasos agigantados de una tecnología que exige estar en constante renovación, el comerciante comentó: “Hoy va todo muy acelerado, es igual que con los celulares. Se va renovando continuamente. En lo que es la máquina de oficina, de escritorio, para un negocio es lo mejor que hay. Las notebooks son muy lindas, andan muy bien, pero ya es otra cosa, son para trabajos sencillos. Para un negocio, siempre es mejor una PC de escritorio que se puede ir renovando y dura en el tiempo. Se le cambian los discos, se le ponen memoria y va durando muchos años. En cambio, la notebook es distinta, tiene menos capacidad, entonces dura menos”.

En este sentido, contó que la gente hoy conoce mucho del tema y ya sabe qué pedir al momento de efectuar una compra relacionada al mundo informático: “Van saliendo productos nuevos y la gente misma, con tanta tecnología que hay en la actualidad, ya sabe lo que hay en el mercado. Entonces los clientes vienen y piden lo que necesitan. Ellos miran las condiciones, analizan cómo es el producto, cuánta memoria, qué discos, y elige. No es como antes cuando la gente venía y compraba lo que el dueño del lugar le iba diciendo. Hoy la gente está informada y ya sabe lo que tiene que comprar”.

Movimiento actual

En referencia al movimiento actual en su comercio, Márquez afirmó que, a pesar del escenario complejo de la economía nacional, siempre hay trabajo en su local. “La gente está complicada. Todo el mundo sabe lo que es hoy la Argentina, entonces con este tema de que te cambia el dólar continuamente y los productos van subiendo a las personas les cuesta mucho en este momento reemplazar una máquina. Porque todo va atrás del dólar y estos productos son mayormente importados y los precios continuamente van subiendo, entonces a la gente le cuesta. Se nota que la gente gasta menos, no compra tanto, sino que renueva sus equipos. Cambia el disco, le agrega memoria y así va sobrellevando esta situación porque comprar una máquina nueva cuesta mucho”, dijo para luego afirmar que, a pesar de este contexto complicado “nunca nos falta trabajo, tenemos variedad de productos y un buen servicio técnico, entonces los clientes nos acompañan, están conformes porque tener un buen servicio técnico genera confianza. Siempre apostamos a que la gente se vaya conforme cuando trae una máquina a arreglar. Por esa razón, siempre nos va acompañado porque sabe que acá vamos a intentar solucionarle el problema”.

Por último, brindó algunas palabras relacionadas al futuro tanto de su comercio como del rubro elegido: “En los próximos años va a seguir mi hijo Pablo al frente del negocio. Esto va a seguir avanzando porque va todo muy rápido, van apareciendo cosas nuevas y así va a seguir. Por eso el rubro de computación nunca se va a perder”, expresó.