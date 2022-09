Los 101 del Dr. Cohen Souza

Ayer, miércoles 31 de agosto de 2022, cumplió 101 años el Dr. Ramón Alberto Cohen Souza, quien fue el primer pediatra que tuvo Trenque Lauquen, ciudad a la que llegó hace más de 60 años junto con Elsa Bossié, también pediatra y su compañera de vida durante 55 años.

En este marco, se compartió a través de las redes sociales una serie de imágenes de este vecino y, como no podía ser de otra manera, las entrañables salutaciones por parte de vecinos y vecinas de la comunidad no sólo no tardaron en llegar sino que, por el contrario, fueron interminables. En cada una de ellas pudieron leerse bellos conceptos para con el distinguido profesional y también un profundo reconocimiento a la labor desplegada en Trenque Lauquen durante tantos años. Sin lugar a dudas, se trata de una distinción sumamente merecida por alguien que es un verdadero ejemplo de vida.