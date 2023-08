Los 100k de Walter Repoll

En Bolívar se corrió el sábado la edición XVII de la Copa Argentina de Ultra Maratón organizada por la Municipalidad de Bolívar, a través de la Dirección de Deportes y que se corrió por el Parque Las Acollaradas. Alí, desde Trenque Lauquen se dio la presencia de dos atletas, Walter Repoll, en los 100 kilómetros, y Federico Venticinque, en los 21 kilómetros.

Además de las dos distancias mencionadas también se corren los 50 kilómetros, todo en un circuito medido de 2.500 metros, con varios controles de seguridad y alimentación.

La Opinión dialogó con Walter Repoll quien contó su historia, que lo tiene al recordado Martin “Lorito” Villegas como protagonista.

Repoll tardó 11h19’ en completar los 100 kilómetros en un circuito de 2.500 metros, dando vueltas y vueltas, en una carrera y distancia solo para “algunos pocos”. Porque la Ultra Maratón es para ciertos atletas, aquellos que prefieren la resistencia a la velocidad, donde es más importante la “cabeza” que el cuerpo y soportar largas horas de entrenamiento.

Larga distancia

La historia de Repoll comenzó corriendo Maratón de Reyes de joven, y luego su primer Medio Maratón (21 kilómetros). “Me encantó esa distancia, así que corrí una segunda y luego pasé al Maratón (42 kilómetros) y me quedé enamorado, es una distancia que se disfruta, se sufre, siempre, pero yo siempre la disfruté mucho. Fue Martín Villegas quien me invitó a pasarme a las distancias más largas, así que hice la de Epecuén, linda pero muy dura y ahí me di cuenta que mi potencial no era la velocidad sino la resistencia”, contó.

Bajo la tutela de Marcos Gómez Kistner, para Repoll es de suma importancia contar con un entrenador. “Es fundamental hacer un muy buen entrenamiento y tener una persona que te guíe. Yo entreno con Marcos y hago al pie de la letra todo lo que me indica, sin volverme loco con los ritmos, pero siempre cumplo con el plan. En cuanto a la alimentación, no hago nada raro, solamente comer sano. Pero si son muchas horas de entrenamientos, uno debe salir con ganas y sin ganas a entrenar, y así también se le quita mucho tiempo a la familia, quienes son el apoyo más importante”, sostiene.

Vivencia

Tras estos 100 kilómetros, dando vueltas en un trazado de 2.500 metros, contó que “correr un ultra maratón es lo más lindo, uno se pone a prueba con uno mismo y el único objetivo es llegar”. “Son pocos los que corren a ganar en estas distancias, es más, siempre ganan los mismos, el resto vamos a llegar. Para esta carrera tenía pensado pasar los 50 kilómetros en un tiempo determinado y llegué antes, por lo que en los 80 kilómetros pagué las consecuencias, tenía algunas contracturas, pero en el recorrido hay posibilidad de hacer unos masajes, alimentarse bien y también hidratarse. Yo siempre me visualizo llegando cuando entreno y eso es muy importante, en esta carrera llegué con lo justo, si tenía que hacer un kilómetro más ya no podía, la cabeza maneja al cuerpo”, aseguró.

Fiel a su estilo, Walter realiza siempre una carrera y luego, al año siguiente, la repite con el objetivo de bajar la marca, por lo que estará en el 2024. Aunque el próximo año la previa será distinta. “Este año llegué a las 2 de la mañana a la terminal, porque fui en micro, y la carrera era a las 6, así que casi no dormí y solo desayuné un café, así que el año que viene iré con más tiempo”, anticipa.