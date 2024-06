“Lo de Pedro” y sus 28 años como referencia indiscutida de la actividad gastronómica local

Sin lugar a dudas, Restaurant “Lo de Pedro” es un lugar de referencia en lo que respecta al servicio gastronómico de Trenque Lauquen. Y si bien desde hace años se encuentra ubicado en 9 de Julio y San Martín, no fue en esta tradicional esquina de la ciudad donde comenzó su historia. Su primera dirección fue Sarmiento 23: allí este reconocido comercio dio sus pasos iniciales hace 28 años.

Todo comenzó en junio de 1996. “Siempre creí que había sido el 16 del 6 del ‘96, pero hace poco, revisando unos papeles, encontré la habilitación, la cual está fechada el 11 del 6 del ‘96. Seguramente se habilitó el 11 y abrimos el 16”, dice Pedro Carninchich, su propietario, quien en un largo diálogo con La Opinión recordará los pormenores de este proyecto, hoy reconocido en la ciudad, la región y más allá también.

Primeros tiempos

Un dato que merece ser destacado: Pedro sólo tenía 21 años cuando inauguró “Lo de Pedro”. Y si bien hoy puede resultar llamativo que alguien de tan corta edad inicie un comercio de estas características, esa anomalía no se aplica a Pedro quien, al momento de dar inicio a su emprendimiento personal, ya contaba con varios años de experiencia en el sector.

“Empecé a trabajar en este rubro cuando tenía 13 años. Por distintas circunstancias de la vida vinimos con mis padres desde la ciudad de Arrecifes a vivir a Trenque Lauquen cuando yo tenía 15”, recuerda.

Ya instalado en la ciudad, Pedro trabajó en distintos servicios de catering y en conocidos salones como Confitería “Kalos”, el Club Progreso y en el recordado “El Chanchito Rengo” de Jorge Toniolo. “Ahí estuve más de tres años y, cuando él decidió cerrar, me dije que era la oportunidad de cumplir mi sueño de tener mi propio restaurante. Y así surgió. Con lo que había, con lo que se podía, con la ayuda de gente amiga que en ese momento me prestó dinero, logré armarme y empezar a trabajar”, destaca.

El trabajo elegido

Carninchich rememora: “Cuando abrí tenía 21 años, muy joven, pero con ganas. A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta la gastronomía, el trato con la gente, encontré mi vocación de muy chico y sigo disfrutando de mi trabajo, claro que con los vaivenes que todos tenemos tanto sean anímicos como económicos, pero siempre sigo apostando a mi trabajo y siempre buscando mejorar la atención al cliente”.

“Nunca dudé de que éste era mi área. Aprendí y sigo aprendiendo porque es un rubro que no tiene fin y siempre hay cosas para aprender, pero la vocación está intacta”, afirma.

Consultado sobre el origen del nombre de su comercio, el entrevistado comentó: “La verdad me lo dijo un amigo cuando yo estaba pensando qué nombre ponerle. Charlando con él me dijo ‘yo le pondría ‘Lo de Pedro’ porque cuando la gente se pregunte ‘¿Dónde vamos a comer?’ alguien responderá ‘A lo de Pedro’. Para mí era medio chocante que esté mi nombre, pero surgió así en una charla y así quedó. Y sin lugar a dudas funcionó”.

Mucho que contar

“Lo rápido que pasó todo -reflexiona Pedro durante unos segundos-. Uno no se da cuenta y no se pone a pensarlo hasta que surgen las conversaciones o lo charlás con alguien. O cuando llega un cliente ya adulto y sé que yo lo atendía cuando trabajaba de mozo en ‘El Chanchito Rengo’. Es decir que esa persona es cliente mío desde hace 30 años porque yo lo atendí en un local donde era empleado y después siguió viniendo a mi local. Pasó mucho tiempo, pero volvería a elegir otra vez hacer esta actividad”, sostiene.

Respecto de los altibajos económicos recurrentes en el país que complican cualquier trabajo, el comerciante explicó que “los transitamos como todo comerciante, con épocas muy buenas, épocas regulares y épocas muy malas”. “Uno ya fue aprendiendo y ya tengo divididos los meses en que yo sé que puede caerse la venta y sé cuál es el periodo en que tengo que manejarme con cuidado. El negocio me enseñó eso. La pasamos muy mal en pandemia, fue a nivel mundial pero a nosotros nos afectó mucho no sólo en lo económico, sino también en lo psicológico. En lo económico uno agradece que teníamos un resto y fuimos solventando el momento y pudimos luego continuar, pero sé de colegas que tuvieron que bajar la persiana y cerrar unos meses, luego volvieron a abrir, pero ya el movimiento no fue el mismo. Nosotros la pasamos muy mal, pero logramos mantenernos. Y post-pandemia se trabajó muy bien”, resume.

Respecto a la actualidad, comentó: “Ahora estamos con un receso económico debido a que la gente no sabe para qué lado va a salir todo esto, entonces creo que muchos se están cuidando. La gente que está acostumbrada a salir a cenar, si antes salía todos los fines de semana, ahora quizás sale dos fines de semana al mes y en los otros dos continúa la gente que ya estaba acostumbrada a salir sólo dos fines de semana. Hoy en día no nos podemos quejar del trabajo. Estamos trabajando muy bien y con mucha gente que viene a trabajar a Trenque Lauquen que a veces no tenemos en cuenta, pero los hoteles trabajan relativamente bien todas las semanas, las cabañas están llenas y los departamentos que se alquilan trabajan prácticamente completos todos los fines de semana. Esa es toda gente que en algún momento tiene que salir, o a comprar comida, o a almorzar o a cenar. Entonces tratamos de mantener un precio razonable dentro de los números que se están manejando para que la gente pueda acceder a almorzar, a cenar o a buscarse la vianda”.

¿Cerrar?

Ante la consulta sobre si alguna vez pensó en cerrar, Pedro respondió: “Varias veces, más que nada por un cansancio físico o tener la cabeza un poco estallada. A veces se nos pueden mezclar los problemas personales con los problemas comerciales y muchas veces el cuerpo dice basta. Tuve dos o tres oportunidades en las que dije no va más, no quiero saber más nada, voy a buscarme un lugar más chiquito y hacer solamente comida para llevar con un solo empleado o sin empleados. Pero luego uno se toma un descanso de unos días, refresca la mente y vuelve con ganas a seguir trabajando”.

“Tengo un equipo de trabajo cuyos integrantes viven de este negocio, tengo a mis hijos que me ayudan, entonces a veces pensar solamente en lo que me ocurre a mí sería muy egoísta cuando yo sé que tengo un grupo de gente que también depende de lo que nosotros trabajemos. Cuando yo decida no tenerlo más, ‘Lo de Pedro’ no va a existir más. No voy a vender el nombre, yo lo abrí, yo lo cierro. Pero hoy ya hay casi una amistad con mis clientes con quienes ya somos más que conocidos y yo a eso lo valoro mucho, y el cliente también lo valora. Y esas pequeñas cosas son las que te motivan a salir a laburar todos los días y continuar al frente de tu comercio”, remarca.