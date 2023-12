“Lo de la Liga es una vergüenza”

Mientras sus dirigidos celebraban el Título del Año y con una sonrisa a flor de piel, Jorge Cavalieri, el Mejor DT de la temporada, dialogó en cancha con La Opinión. Entre broma y broma, Cavalieri no esquivó la pregunta y fue conciso y directo. Su equipo pasó casi 2 meses sin entrar a una cancha de fútbol, tras su último partido en la Liguilla. “Nosotros ya nos habíamos olvidado de a dónde estaban los arcos”, dijo entre risas y agregó: “Casi 2 meses que no jugábamos un partido, uno habla en broma, pero por dentro tiene una calentura, eso no puede ser, dos meses sin jugar un partido es una vergüenza”.

Fue la Final más larga del mundo. Por decisiones Liguista la Final fue quedando relegada, perdiendo lugar ante partido del Federal hasta que, dos meses después, llegó el gran día. Pero Cavalieri apuntó y conectó: “Los de la Liga yo creo que deben poner las barbas en remojo y viste que cuando vos no servís para algo te tenés que dar cuenta y te tenés que ir”, sentenció. Además, dijo “yo por ejemplo ahora me estoy dando cuenta de que ya tengo 60 años y no estoy para esto y me voy, y ellos tiene que hacer lo mismo”. Sin dudas Cavalieri si se va, se irá a lo grande “me voy muy contento porque a estos chicos lo único que tengo es que agradecerle porque son unos pibes espectaculares y esto y mucho más se lo merecen”.