Llegaron 600 dosis de la vacuna Sputnik-V

La Posta Sanitaria instalada en la Escuela Secundaria nº8 (Orellana 1100) comenzará a vacunar contra el Covid-19 el próximo jueves (18), tras haberse recibido esta mañana (martes) 600 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik-V, informó la Dra. María Teste, responsable del área de vacunación municipal.

Los turnos fueron asignados por el sistema a razón de 150 por día y a partir de pasado mañana (jueves), precisó la Dra. Teste, quien dijo que las 600 dosis del primer componente llegaron alrededor de las 8.30 en un camión de Correo Argentino.

Entre hoy (martes y mañana (miércoles) se ajustarán los últimos detalles organizativos para empezar esta nueva etapa de vacunación, agregó.

También está prevista una Posta Sanitaria en la Escuela nº501/502 (Tala 299) y la posibilidad de trasladar la vacunación a las instalaciones de algunos clubes, ante la proximidad del comienzo presencial de las clases.

Hasta ahora en el distrito se han recibido 2.000 vacunas:

. Del primer 1º componente: 1.350

– 450 dosis 05/01

– 150 dosis 15/01

– 150 dosis 20/01

– 600 dosis 16/02

. 2º componente: Total 650

– 500 dosis 20/01

– 150 dosis 06/02/

Los que reciban la vacuna que, como ya se sabe, es de aplicación voluntaria y gratuita, “recibirán seguimiento y asistencia por parte del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la aplicación y de las vías de comunicación registrada”, se indica en la página web https://vacunatepba.gba.gob.ar/, donde además pueden registrarse aquellos que aún no lo hicieron.

En esta etapa es necesario tener entre 18 y 59 años y poder acreditar enfermedades preexistentes, ser mayor de 60 años o ser personal de salud, policial o docente y auxiliar.

El listado de enfermedades preexistentes incluye: Enfermedad Pulmonar Crónica, Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Obesidad y Enfermedad Renal Crónica.

La aplicación de cualquier vacuna es un proceso seguro, pero existen algunos efectos que pueden aparecer luego de su colocación: Dolor, picazón, sensibilidad, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de aplicación; Fiebre; Dolor de cabeza; Cansancio; Escalofríos, Pérdida del apetito; Dolor muscular; Dolor en las articulaciones; Sudoración.

Ante la aparición de algún síntoma se recomienda consultar al médico de cabecera o en el centro de salud.

Cabe recordar que de lunes a viernes -excepto hoy (martes) que es feriado nacional- de 8 a 13 en la vereda del Palacio Municipal (Villegas 555), el Municipio instaló un puesto para que se registren para aplicarse la vacuna aquellos que deseen hacerlo pero quienes no saben cómo anotarse o no tienen cómo realizar el trámite.