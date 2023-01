Llega el sanjuanino Claudio Manrique

“El entrenador de básquet sanjuanino deja la provincia buscando un nuevo rumbo en el 2023 en una provincia que respira básquet” dio a conocer el Diario El Zonda en relación al nuevo DT que tendrá Argentino en el 2023. Se trata de Claudio Enrique y desde el “Decano” le confirmaron la información a La Opinión.

Fue una de las primeras noticias del año. Las redes del mundo del básquet se llenaron con la llegada de Claudio Manrique al Foot Ball Club Argentino luego del anuncio realizado por el Diario El Zonda de San Juan.

La Opinión se comunicó ayer con Nicolás Grunale, nuevo presidente de la Subcomisión de Básquet, quien confirmó el arribo del DT sanjuanino y brindó más detalles.

Grunale dijo en cuanto a la llegada de Manrique: “Tenemos un combo que no es solo la llegada de Manrique, sino que irá desde las categorías formativas, como la escuelita y U13 con Claudio Maldonado y Tomás Martino, y en la U15 y U17 la presencia de Claudio Manrique. Es un técnico de una larga trayectoria y donde nuestro objetivo es desarrollar las categorías inferiores para mejorar el plantel superior”.

A mediano plazo se buscará ser parte del “Torneo de la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen y de La Pampa, jugar los dos torneos, y si al equipo lo vemos bien, con ganas, con entusiasmo, el segundo semestre jugar el Torneo Pre Federal de clubes”. “Nuestra idea es fortalecer y poder además jugar un federal en juveniles. Sabemos que se van a ir sumando nuevos jugadores en la categoría mayor, se abrirá una convocatoria a partir de la llegada de Manrique”, se resaltó.

De esta manera Claudio Manrique reemplazará a Javier Vicente, quien fue el DT del “Decano” en las dos últimas temporadas con las presencias en los torneos pre federales. En el 2021 el conjunto “azul” hizo una gran campaña en el Pre Federal, superando la primera ronda y avanzando a una siguiente instancia, teniendo muy buenos partidos ante los equipos de Junín. Muy diferente fue el paso por el Pre Federal en el pasado 2022, donde la formación estuvo muy lejos de sus rivales, y no llamó el interés del público local por lo que la cancha se vio siempre vacía.

El sanjuanino

Los últimos años de Claudio Manrique han sido de trabajos firmes sobre proyectos de formación y los réditos estuvieron a la vista. Primeramente con Jáchal BC, institución a la cual llevó al crecimiento no solo en el departamento y en la provincia, sino también a nivel regional con la participación en los Torneos Federales. En las dos últimas temporadas se hizo cargo del Sporting Club Estrella, lugar donde tenía previsto seguir en este año, pero todo cambió a partir de un llamado que recibió desde Buenos Aires. “Se terminaba el año y me llamaron desde el Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen, la verdad que me sorprendió, pero las intenciones eran muy serias y con objetivos muy puntuales. Cambió la comisión directiva de básquet y quieren darle un empuje mayor porque es la institución más grande de la zona”, empezó contando Claudio desde su casa en el primer día del 2023 al Diario El Zonda.

Claudio lleva más de 10 años dirigiendo y es uno de los entrenadores con licencia más jóvenes de la Argentina. Su proyecto de trabajo realizado en las dos instituciones sanjuaninas seduzco a los bonaerenses. “Nos pusimos rápido de acuerdo en los objetivos a cumplir y la idea es potenciar y masificar las inferiores para darle un mejor respaldo a la primera. Vamos a competir en un campeonato regional que siempre es exigente pero a la vez también jugaremos el provincial de La Pampa y desde junio sumaremos el Pre Federal con los equipos de Junín y Pergamino”, contó con mucha alegría el menor de los hermanos Manrique.

En la familia se respira básquet, Carlos, el mayor, es entrenador de Urquiza B en varones y está a cargo de las damas del club de calle Cortínez. Además trabaja en un proyecto integrador de básquet en 25 de Mayo con chicas y chicos. Fabián fue un jugador de primera que llegó a jugar en Córdoba en varios clubes pero se terminó inclinando a la profesión de abogado.

Claudio jugó en primera en San Juan y llegó a ser base de Andino de La Rioja en Liga Nacional.

“Estoy partiendo a Buenos Aires el 10 de enero, solo y algunos días después la familia que son mi sostén en esto. Sin ellos esto no sería posible. Este es un desafío grande en lo personal y en lo deportivo, ojalá todo vaya bien porque estos pasos importantes les pueden generar otra motivación a los entrenadores de San Juan, que los hay y muy buenos”, concluyó el, ahora, entrenador de Argentino.