Lionel Messi: “Con Polonia tenemos una prueba fundamental para poder seguir”

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, habló luego del triunfo ante México por 2 a 0 y aseguró que dentro del grupo tienen en la cabeza lo que viene, que “es Polonia y es una prueba fundamental, que depende de ganar para poder seguir”.

“Nosotros nos metimos en esta situación después del primer partido”, analizó en diálogo con la Televisión Pública.

El astro rosarino, que abrió el el marcador frente al “Tri” en la tarde del sábado pasado, confirmó que el equipo “tomó un impulso después del primer gol” y aseguró que pudieron “manejar bien la pelota, como venían hace tiempo”.

“La situación y la necesidad te hacen jugar acelerado en muchos momentos, ojalá el siguiente partido, con la tranquilidad de este resultado, podamos volver a plasmar lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es jugar y tener posesiones largas”, analizó el 10.

Sobre las declaraciones de su compañero, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien confió que la selección llegará hasta la última fecha del torneo mundial en Qatar, el astro dijo entre risas que “está loco”, y que si bien dieron “un primer pasito, todavía falta para cumplir con el objetivo.

