Lìnea Abierta: Opiniones encontradas por el paro y la marcha realizada en Trenque Lauquen

Paro y marcha

La nota e imágenes compartidas por La Opinión que reflejaron la movilización del último miércoles contra el DNU y la Ley Ómnibus realizada en Trenque Lauquen dejaron los siguientes comentarios.

– Mirta: “Esto recién comienza, espero que cuatro años de este demente den al pueblo el aprendizaje para decir Nunca Más a un gobierno de un mediocre macrista PRO, Nunca Más a un gobierno de un mediocre kirchnerista populista usurpador. Cómo decía este impresentable que nos gobierna, un cambio no es posible con los mismos de siempre”.

– Marcelo: “¿Y sí hacen una marcha para que Cristina Elisabeth devuelva los 85 mil millones que se afanó? ¡Así la reparten entre ustedes! Repito pregunta: ¿Dónde estuvieron en los últimos cuatro años?”.

– Marina: “¡Cuánto odio! Si están tan seguros de lo que votaron, respeten”.

– Oscar: “El pueblo que trabaja no se movilizó. Los que viven del curro o del Estado son los que están a favor por golpistas”.

– Naty: “Hacen paro todos a los que se les terminó el curro”.

– Diego: “Argentina es el único país donde para la gente que no trabaja”.

– Mónica: “Insisto… ¡Qué bueno que recuperaron la voz!”.

– Juan Carlos: “Gente, el que no esté de acuerdo no sé para qué comenta, hagan silencio y miren para otro lado. Si la gente quiere marchar porque está en desacuerdo con este insano lo va a hacer. Felicitaciones a todos los que se hicieron presentes, juntos somos muchos más”.

– Yamila: “¡Qué manera de haber gente preocupada porque se les termina el curro! En 4 años de uno de los peores gobiernos no salieron a marchar, le metieron la mano en los bolsillos a los jubilados, mataron mujeres, mataron a niños, nos encerraron mientras ellos hacían joda y nadie hizo nada. Así que ahora dejen gobernar y se la bancan, nadie puede arreglar un país en quiebra en tan solo 45 días”.

– Jorge: “Ahí tienen los libertarios, la casta son los trabajadores, hay que sacarlo a este presidente de cuarta”.

– Martina: “A Milei no le gusta ésto”.

– Eugenia: “La mayoría no saben a qué fue”.

– Javier: “Por qué los dejaron cortar las calles. Eso no se puede, por la vereda tenían que ir o quedarse en la plaza”.

– Verónica: “La próxima seremos más”.

– Catriel: “Personas que creen que nos llevaba a buen puerto el modelo que generó 50% de pobres, destrucción de la educación pública, inseguridad y muchos otros males. No logro entenderlo”.

– Carmen: “A todos le va a llegar, no se olviden de donde vienen. Si pobre naciste, pobre terminás. Podés salir un poco pero no vas a salir rico”.

– Blanquita: “Con Alberto estaban peor y no salían a la calle. No soy libertaria, soy ama de casa. ¡Caraduras!”.

– Ro: “Quisiera saber cuántos se tomaron el tiempo de leer y comprender las 400 páginas del DNU. ¡Patéticos! ¡Sigan haciendo paros mientras nuestro presidente hace historia! ¡Viva la libertad!”.

– Cristian: “¡Totalmente de acuerdo con todos los jubilados que asistieron! Son los que la pasan peor, estamos en un tiempo difícil. Pero cuántos y cuántas caraduras en la marcha están con privilegios en un puesto de laburo político y cuánta gente que no es de Trenque Lauquen. Gratis no vienen, obvio. No soy ni de CFK ni macrista ni de Milei. ¡Pero qué generosa es la Argentina, papá!”.

– Alfredo: “Acá nos conocemos todos y es una lástima que se rían de gente que la está pasando muy mal”.

– Fernando: “Evidencia de plena democracia en Argentina, donde opositores expresan su descontento con el gobierno nacional”.

– Cari: “¡Que no se quede Trenque dormido! Más de uno que comentó acá es o tiene familiares que trabajan para el Estado que se benefician cuando los demás hacemos paro. Y si se movilizó el pueblo trabajador a pesar de ser una ciudad libertaria, los ‘planeros’ que ustedes nombran no estuvieron en la marcha, votaron lo mismo que ustedes. Y esto no es nada, esperen un mes y me cuentan”.