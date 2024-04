Línea Abierta

Jubilaciones

La nota titulada “El gobierno pagará las jubilaciones en dos cuotas” dejó el siguiente comentario de Juan: “Me parece muy bien, ¿quiénes se creían los jubilados para cobrar todo de una? Gran medida contra la casta, presi”.

Mercedes: “¿Qué más puede hacer este presidente? ¿Alguna vez pasó semejante cosa? ¿Pagarle a los jubilados en dos veces? ¿Estamos todos locos?”.

Ignacio: “Esto votaron, muchachos y muchachas. A hacerse cargo”.

Dengue

La nota titulada “Tres casos positivos de dengue en T. Lauquen: todos ya están dados de alta” dejó los siguientes comentarios.

María Inés: “¡No hay plata! Sálvese quien pueda”.

Marta: “¡Todos limpiemos patios! ¡Nada de recipientes con agua!”.

Roberto: “El agua de los animalitos hay que cambiarla todos los días y lavar los bordes del recipiente. Cuídense, fumiguen, descacharricen, el repelente es muy útil. El mosquito del dengue es rastrero”.

Trenes

La nota titulada “Señalan que el ramal Once-Pehuajó podría quedar interrumpido después de Semana Santa” dejó los siguientes comentarios.

Luis: “Este ‘cambio’ quiere sacar los trenes como Menem”.

Carlos: “Todavía lo estamos esperando que llegue por aquí y nada”.

Estacionamiento medido

La nota titulada “Cambiará el horario del Estacionamiento Medido” dejó el siguiente comentario de un vecino: “Estaría bueno que sea gratis de vuelta, eso es un curro para generar multas, la gente no está para andar pagando de más, todos tienen derecho a hacer mandados tranquilos, sin que te molesten ni terminen en una multa. Basta de curros”.

Desaparecidos

La nota titulada “Polémica por dichos de un sacerdote de Pehuajó sobre los desaparecidos: “Fueron 7.946” dejó los siguientes comentarios.

Eva: “Los que dicen no son 30 mil y no eran inocentes pueden agarrar un libro de historia o la Constitución para comprender lo que es un delito. No les gusta leer porque es cansador ,son ignorantes y aparte se les nota lo mala persona”.

Marcelo: “No es polémica, es obviar datos e historia para currar. Todo el apoyo a las Abuelas, condeno los excesos de borrachos generales, pero el número no es ese y hubo muertes inocentes por parte del terrorismo y ni uno fue beneficiado con una suma abultada de dinero, como sí los de un sector. Están los datos. Ahora, si siempre ven una sola parte…”.

Inés: “Sería muy bueno que los que niegan la cantidad de desaparecidos y que por supuesto son parte de los que no les tocó y no vengan conque algo habrán hecho. Lean el libro Nunca Más y analicen el informe realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, allí están no sólo los testimonios, sino también la documentación que avala la veracidad de la investigación. Y ojalá se sigan abriendo los archivos antes de que a alguien se le ocurra desaparecerlos. Y en cuanto al sacerdote y otros que apoyaron el golpe de 1976 a 1983 me reservo por respeto La Opinión”.

Alberto: “Calma muchachos, ya fue. Son 30.000, no le hagamos el caldo gordo a los negacionistas.

Creo, sí, que tenemos que hablar de los más de 30.000 que mataron de hambre los políticos que apoyaron las políticas liberales en esta joven Democracia desde la asunción de Alfonsín hasta la fecha. De eso nadie habla. Para mi Villaruel nos toma el pelo cuando dice que si queremos ir a la fiesta de la plaza el 24 que vayamos. Eso es una dolorosa ofensa para los familiares y amigos de desaparecidos, así hayan sido uno o 30.000. Yo fui a las dos plazas y para mí siempre es un acto de recordación de los que sufrieron, de los que conocí y de los que no. Mejor hablen de las políticas económicas que matan y casi siempre a los más pobres”.

Marcha

La nota titulada “Lo que avanza desde el 10 de diciembre no es la libertad: sí avanzan las amenazas, la violencia, la miseria, las angustias” dejó las siguientes consideraciones por parte de nuestros lectores.

Hugo: “Gracias por marchar y reivindicar la memoria de tantos torturados y desaparecidos”.

Normi: “¡Nunca Más! ¡Como siempre y mas qué nunca!”.

Meli: “Estaría bueno que realmente tengamos memoria. Porque no sirve contar la historia a medias”.

Lili le contestó a Meli: “No están presos por «combatir el terrorismo». Están presos por cometer delitos de lesa humanidad, por torturar y desaparecer personas, por los vuelos de la muerte y el robo de bebés. Parece mentira, pero es necesario volver a aclarar algunas cosas”.

Lulu: “Devuelvan los nietos, devuelvan los cuerpos y la memoria estará completa”.