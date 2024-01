Ley Ómnibus: Milei prorroga las extraordinarias mientras apura el paso en Diputados

Mientras apura el paso para tratar de que la semana próxima se apruebe la Ley Ómnibus en Diputados, el presidente Javier Milei prorrogó hoy el período de sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, lo que le da más margen para negociar en la cámara Baja o, incluso, intentar rápido que el Senado la convierta en ley.

El Ejecutivo no solo incluyó la Ley Ómnibus en la extensión del plazo de debate: también puso en la lista de cuestiones a debatir el ingreso de tropas extranjeras para un operativo conjunto con el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de Estados Unidos y un cambio a temas de defensa de la Ley Bases.

Además, agregó un proyecto de Ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La discusión más inmediata es, claro, la de la Ley ómnibus en Diputados. El gobierno hace cambios en el articulado inicial para tratar de asegurarse el apoyo de tres bancadas que oscilan entre la oposición y el acompañamiento: la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal.

El objetivo de La Libertad avanza, que arrancó queriendo sesionar este sábado, es obtener un dictamen el lunes o martes, para llevar el articulado al recinto el jueves. Un sector del oficialismo, mientras, agita la posibilidad de hacerlo el mismo miércoles, en medio del paro de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales.

El número mágico son los 120 votos. LLA tiene 38, todos asegurados hasta ahora. El resto lo deben aportar los aliados. Los bloques que comandan Rodrigo De Loredo, Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto mantiene frenéticas negociaciones tras arriba ayer a un preacuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para votar.

¿Ley ómnibus: qué acepta modificar Milei?

Ese entendimiento tiene algunos puntos basales: que Milei acepte modificar la cuestión de la emergencias, que se permitía en el diseño original de la norma gobernar todo su mandato por decreto, que saque a YPF de la lista de empresas privatizables, que no suba retenciones y que acepte no eliminar la automaticidad de la movilidad jubilatoria.

Pero sobre esos cambios se negocian otros. Por ejemplo, en el caso de las emergencias. El proyecto original planteaba la delegación de facultades al Ejecutivo por dos años, prorrogables por otros dos. La oposición pidió que sea sólo por un año, y que se pueda extender otro más, con aval del Congreso. El oficialismo aceptó ese plazo, pero en la prórroga fija que sea el Ejecutivo mismo quien la pueda decretar.

Hay grandes temas que quedaron en el limbo y serán parte de las negociaciones venideras, como por ejemplo qué va a pasar con todo el capítulo de la reforma judicial que incluye desde el juicio por jurado a la famosa toga y el martillo. No hubo precisiones.

Al igual que con el tema de la reforma electoral: todos los bloques opositores coinciden en que se debe dejar para una discusión aparte, en marzo.

En ese caso, el Ejecutivo sí dio por descartada la implementación del sistema de circunscripción uninominal y la modificación de la composición de la Cámara de Diputados. De las PASO, en cambio, mencionó la propuesta de María Eugenia Vidal, que si bien no presentó un proyecto propio, propone un sistema de Primarias no obligatorias y no financiadas por el Estado. Igualmente, el PRO también quiere dejar esa discusión para marzo.

La reforma previsional, el principal escollo para el acuerdo, habría quedado saldado, pero sin confirmación de la decisión final. El Gobierno debe ratificar si no toca la fórmula y directamente se olvida del tema en la ley o si acepta la propuesta de ajustar por IPC.

Sobre los cambios que el oficialismo acepta, mientras tanto, ya aparecieron algunos retruques. “La clave es esperar la redacción final que quedaron en enviarnos”, asegura un legislador que es parte de las negociaciones. El oficialismo se comprometió a enviar cómo sería la redacción final de los articulados entre domingo y lunes.

En el capítulo de las privatizaciones, también, el oficialismo aceptó sacar a YPF de la lista. Pero otras bancadas también reclaman por la exclusión, por ejemplo, de Banco Nación.

En el caso de las retenciones, no hay una especificación sobre la temporalidad. Es decir, por cuánto tiempo se incrementarán las retenciones. Sí, el Ejecutivo aceptó la vuelta a 0% para las economías regionales, esa aclaración está acompañada de un listado con 35 industrias que no pagarían retenciones. Surgieron dudas, entonces, sobre las demás que no fueron mencionadas ahí. (DIB)