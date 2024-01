“Ley Ómnibus”: entre un “desguace del Estado” y “la libertad de todos los ciudadanos argentinos”

Bajo el título de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, el Presidente Javier Milei envió días atrás al Congreso de la Nación su “ley ómnibus”, la cual, entre sus 664 artículos, propone la privatización de 41 empresas estatales, algunas de ellas con importante presencia en Trenque Lauquen y la región.

En el listado figuran Aerolíneas Argentinas, también el Banco Nación, la Casa de la Moneda, la petrolera YPF y Ferrocarriles Argentinos, que es la empresa estatal con mayor cantidad de empleados públicos.

También figuran la agencia estatal de noticias Télam, el Correo Argentino, Fabricaciones Militares y los Puertos. En algunos casos hasta deroga leyes para que el Estado no se quede con ninguna acción en algunas empresas a privatizar como establecen algunas normativas vigentes.

El texto del proyecto de ley asegura: “Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.

“Reglas de juego claras”

En ese marco, La Opinión consultó a dirigentes políticos de Trenque Lauquen sobre cuál es su visión sobre este proyecto que ha despertado varias polémicas.

El concejal de La Libertad Avanza Gustavo Bories comentó: “Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Ley Ómnibus, en el que pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. A lo largo de este proyecto, se proponen reformas fiscales, la suspensión de la aplicación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, la posibilidad de privatizar más de 40 empresas estatales, cambios en el sistema electoral y la autorización para aplicar sanciones a las manifestaciones, entre otras medidas”.

Luego Bories explicó que “estas reformas se consideran un complemento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y tienen como objetivo principal promover la libertad de todos los ciudadanos argentinos”. “Todas las medidas pueden resultarnos más o menos simpáticas pero la realidad que, junto al DNU anterior y también a las próximas a enviar al Congreso en la próxima semana, se busca frenar la hiperinflación, generar reglas de juego claras para inversores, empleadores, achicar el Estado, entre otros aspectos. La Argentina viene cayendo hace décadas con los mismos relatos empobrecedores de siempre, con las mismas recetas carentes de sustentabilidad. Resulta que ahora esos mismos que nunca pudieron y nos trajeron hasta acá, quieren dar clases, se convirtieron en golpistas profesos y manifiestos. Por favor ayuden y no pongan palos en la rueda”, resaltó.

Seguidamente, el edil destalló alguno de sus principales puntos y brindó su opinión sobre los mismos: “1- Reforma electoral (esto significa menos gasto a la sociedad); 2- Manifestaciones y cortes de calles (esto significa orden); 3- Legítima defensa (esto significa que la víctima es la víctima); 4- Blanqueo de capitales (esto significa que los ahorros en el exterior puedan volver); 5- Moratoria Impositiva (esto significa sinceramiento de las deudas); 6- Bienes personales (una simplificación gradual); 7- Obra Pública (permitirá la participación privada) y 8-Jubilaciones (se eliminará la fórmula de cálculo, ésta empobrecía a los jubilados)”.

Desregulación

La presidenta del HCD, Marta Bathis, comentó que “en términos generales, porque la Ley Ómnibus plantea varias cuestiones que implicarían un análisis más pormenorizado, en lo que propone Javier Milei hay cuestiones que presentan coincidencias entre el mega DNU que conocimos hace pocos días y que vienen incluidas en esta Ley Ómnibus, y algunas otras que están más profundizadas. Como coincidencia entre el DNU y la Ley Ómnibus hay dos cuestiones a señalar: en la primera, la búsqueda de desregulación del Estado es alta. Eso es algo que preocupa porque cuanto más escasa es la intervención del Estado en algunas cuestiones cierto sector de la población suele quedar desprotegido. Por otro lado, otra coincidencia que señalo es que, si bien el DNU como herramienta cancela cualquier tipo de discusión que pase por el Congreso porque se saltea esa instancia que es fundamental, este paquete sí pasa por el Congreso pero las propuestas trasladan muchísimas facultades que son propias del Congreso al Ejecutivo Nacional. Por dar un ejemplo, en el comienzo de este proyecto de la Ley Ómnibus se hace referencia a la suma del poder público y por el término de dos años, hasta diciembre de 2025. De esta manera se le estarían atribuyendo facultades del Congreso netamente al Presidente. Sucede algo similar con la eliminación de la fórmula de la movilidad en las jubilaciones que, si bien era una fórmula que ya venía establecida, sigue otorgándole al Ejecutivo atribuciones exclusivas”.

Innecesarias

Bathis agregó que, por otro lado “hay cuestiones innecesarias en el contexto que se está viviendo como la parte de la aristocracia judicial sobre determinadas vestimentas que tienen que tener los jueces, en un modelo que se asemeja bastante al de EEUU”. “Son cuestiones que no me parecen necesarias o prioritarias en este momento”, remarcó.

Y agregó que “algo llamativo es la gran cantidad de empresas que se busca privatizar que son un emblema del Estado nacional”. “Si bien hay cuestiones que claramente no podían seguir de la misma manera y que hay que discutir, repensar, este proyecto se va hacia el otro extremo. La necesidad de que las empresas del Estado funcionen mejor no quiere decir que el único camino sea privatizarlas. No creo que pase por ahí. Sí es importante discutir las formas, las estructura, cambiar para que sean más eficientes, pero no elegir ese camino como el único a seguir. En el caso general de que haya cosas que no vienen funcionando bien, tampoco significa que el Estado tenga que desaparecer abruptamente y que sus potestades queden reducidas a un paquete mínimo”, sostuvo.

Sobre el final, la concejal agregó: “La Ley Ómnibus tiene un texto bastante amplio y hay cuestiones también sobre reformas electorales, salud mental, educación, etc. Pero en términos generales veo eso, hay cuestiones que necesariamente necesitaban ser revisadas o reformadas. El camino salteando el congreso o atribuyendo muchos poderes al Ejecutivo no es la forma”.

“Vendepatrias”

Por su lado, la concejal de Unión por la Patria Leticia Badino realizó una fuerte crítica del proyecto impulsado desde el Ejecutivo Nacional. “El proyecto de Ley enviado al Congreso amenaza la continuidad de la industria nacional, los derechos de la ciudadanía y el patrimonio nacional. Contiene un cúmulo de artículos que básicamente apuntan a la disolución de los elementos que hacen posible la producción, la industria y, además, varios artículos, incluido el que sostiene la ratificación del DNU 70/23, atentan contra derechos consagrados por la Constitución Nacional. Es la puesta en papel de la ideología del libre mercado que, de ser aprobada, significará desindustrialización, precarización laboral, pobreza generalizada y depredación del patrimonio nacional”, afirmó.

Y añadió que “Milei encabeza un gobierno dirigido por los mismos vendepatrias que por décadas han buscado aplicar las medidas que permitan la extranjerización de la Patria y la repartija del patrimonio de todas las argentinas y todos los argentinos en beneficio de 4 o 5 vivos”.

“El Congreso tiene la obligación de frenar la Ley y el Decreto, si queremos seguir teniendo mercado interno, trabajo, derechos y una Patria a la que pertenecer”, afirmó.

Privatizaciones

Por su parte, el dirigente del Frente Renovador Jorge Jordán comentó: “La Ley Ómnibus cuenta con 351 páginas con 664 artículos que se tratarán en el periodo de sesiones extraordinarias que entiendo que deberán ser muchas para tratar todo esto. Desde mi opinión esta ley propone el desguace del Estado, la privatización de todas las empresas estatales, lo cual realmente creo que es una locura. Todo lo que le costó al país YPF, Aerolíneas, ARSAT, trenes, AySA, la TV Pública, el Banco Nación, ENARSA, Fabricaciones Militares, las centrales atómicas, la Administración General de Puertos, Corredores Viales, Correo Argentino, Télam, son 41 empresas en las que tiene mayoritaria participación el Estado. Sinceramente, creo que es un desguace del Estado, no tiene ningún tipo de sentido sino beneficiar a los grandes grupos económicos que obviamente se van a quedar con estas empresas argentinas con socios internacionales”.

“Las empresas públicas, al pasar al sector privado, tendrán además una pérdida del criterio social (y no exclusivamente económico) en la distribución de sus funciones. Esto es importante decirlo porque muchas empresas del Estado tienen una función social que promueve la igualdad de oportunidades con una mirada federal en la que, donde no puede llegar un privado, el Estado llega. Y esto es aplicable a trenes, agua, luz, rutas y todo lo que sea servicios”.

Educación

Jordán agregó que “en lo educativo hay un cambio fundamental en lo que es el criterio de la educación pública declarando al nivel inicial, primario y secundario, como un servicio esencial (cuando para nosotros es un bien público que lo tiene que garantizar el Estado) y que tiene como su único fin limitar, prohibir restringir el derecho a huelga. Creemos que la educación debe ser el pilar del desarrollo de cualquier país y hay que apoyarla y no disminuir los presupuestos. En esto es fundamental tener la posibilidad de que la educación argentina vuelva a los estándares que tuvo antes, pero ahora el Ministerio de Educación va a pasar al Ministerio de Capital Humano que es un súper ministerio donde está Trabajo, Salud, Desarrollo Social y no va a tener la preponderancia y la jerarquía que la Educación debe tener. También vemos en Cultura un drástico ajuste con el cierre del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de Artes, el desfinanciamiento del INCAA, del Instituto Nacional de la Música, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. En esto hay que tener en cuenta que hay artistas emergentes becados, obras de teatro y bibliotecas populares en los barrios que ahora podrían dejar de existir”.

Jubilaciones

Por último, Jordán comentó que “para los jubilados elimina la fórmula de movilidad y ahora los aumentos serán por decreto y así ocurrirá que se va a ir aumentando a los jubilados de ingresos más bajos lo que achatará la pirámide”. “Hay que tener en cuenta que los jubilados ya perdieron derechos teniendo en cuenta que desaparecieron los créditos del ANSES, todas las compras a las que le sacaban el IVA y ni hablar de los remedios que aumentaron más del 85%. También en medio ambiente las medidas son sumamente desacertadas”, resaltó.

“Por otro lado, en uno de los puntos más salientes le pide al Congreso declarar una emergencia pública en lo económico, financiero, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del 2025 con una posibilidad de prórroga hasta el 2027 cuando finalice su mandato. Con esto logra que todo el poder político recaiga sobre el presidente, es irónico que el propio congreso llegue a aprobar esta facultad. Una verdadera locura. En definitiva va a quedar un país de unos pocos, los pobres van a ser indigentes y los ricos van a ser cada vez más ricos”, remarcó jordán.