Ley Ómnibus: culmina una semana intensa, con adhesiones y rechazos a una jornada de protesta que tuvo su eco en Trenque Lauquen

Los últimos días fueron realmente intensos en el país y tuvieron al último miércoles como la jornada de mayor actividad en la que una parte importante del pueblo argentino se manifestó en contra del DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei. Y Trenque Lauquen no fue la excepción a este acontecimiento que contó con la participación de vecinos de diferentes ámbitos de la ciudad.

La actividad comenzó en horas de la mañana con una Radio Abierta en Plaza San Martín que contó con la participación de diferentes voces que fundamentaron su oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia y el proyecto de ley que hoy se debate en el Congreso Nacional.

En horas de la tarde, en tanto, cerca de las 20 se realizó en Plaza San Martín la concentración de un importante número de manifestantes que luego se movilizaron sobre calle Villegas por la cual marcharían hasta la Estación del Ferrocarril para, finalmente, regresar y culminar con un “ruidazo” frente al Palacio Municipal.

Seguidamente, los vecinos volvieron a la plaza donde tuvo lugar un “Culturazo” del que participaron artistas de la ciudad. Hubo música, canto, lectura de textos literarios y proyecciones. Y la actividad continuó durante buena parte de la noche.

Adhesión

Con respecto a la adhesión que la medida, que convocaba a un paro general, tuvo a nivel local, cabe señalar que empleados bancarios trabajaron hasta las 12 y luego se adhirieron a la medida de fuerza. En tanto, desde el Centro de Empleados de Comercio trenquelauquense se indicó que el gremio se adhería al paro y que se trabajaría con normalidad hasta el mediodía para luego, quien quisiera, pudiera plegarse a la protesta.

En este marco, en diferentes momentos de la tarde pudieron apreciarse de todas formas comercios abiertos que prestaron su servicio con normalidad.

Rechazo

En tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), a la cual está adherida la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, hizo un llamado “a reflexionar sobre los dispares criterios con los que algunos sectores de la política y el sindicalismo protestan contra los gobiernos”.

De esta manera, se señaló que “la CAC quiere poner énfasis en señalar la diferencia de criterio manifestada por aquellos sectores que adhieren a la jornada de reclamo, pero que no realizaron manifestación alguna durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo, periodo en que el crecimiento de la pobreza y la inflación, con su consecuente deterioro del poder adquisitivo, fueron constantes”. (…) “En cualquier análisis que hagamos sobre el nuevo gobierno, no podemos obviar que la presente inflación es producto de medidas, equivocadas a nuestro juicio, tomadas por la gestión anterior. Esto ha llevado a que la presidencia de Alberto Fernández finalice con una inflación acumulada de 930,7%. A modo de referencia, el gobierno de Mauricio Macri registró una variación de precios de 304,3%, una de las razones que motivó que la CGT realizara cinco paros generales. Resulta llamativo que durante la era Fernández no se llevara a cabo ninguno.

Nuestra responsabilidad, como dirigentes, es trabajar para el bien de todo el pueblo argentino, dejando de lado intereses personales, ideológicos, sectoriales y/o partidarios”, se señaló.

Sobre el final, se agregó: “Es por ello que desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios reafirmamos nuestro compromiso, con cada empresario y trabajador argentino, de esforzarnos para construir un mejor país. Es el momento, de una vez y para siempre, de llevar a cabo las postergadas reformas estructurales que Argentina necesita para dejar de ser una Nación sin rumbo”.

En tanto, CAME también se manifestó en contra de la medida de fuerza considerando que generaría “una pérdida económica mayúscula para el país”.

El rechazo a la jornada de protesta también se vio reflejada a través de las redes sociales por parte de muchos vecinos que criticaron con duros términos la iniciativa.