Lewandowski: “Argentina, con Messi, es una de las favoritas para ganar el Mundial”

Robert Lewandowski, goleador y figura de Polonia, tercer rival del seleccionado argentino en Qatar 2022, aseguró este domingo que el equipo liderado por Lionel Messi “es uno de los favoritos” para ganar el Mundial.

“Creo que Argentina, con Messi, es una de las favoritas para ganar el Mundial. No han perdido en 30 partidos; juegan bien y se ve que son un equipo muy bueno. Tienen un plan, que están siguiendo como grupo”, expresó Lewandowski en una entrevista con el diario español Marca.

El actual delantero de Barcelona recibió por parte del medio español el tradicional premio a la “Bota de Oro”, al goleador de la pasada temporada europea.

Lewandowski también fue consultado por un posible regreso de Messi a Barcelona y admitió que sería “un sueño” ser su compañero.

“Messi es absolutamente brillante con los increíbles pases que da a los delanteros. Si piensas en ‘Leo’, ves que tiene una conexión brillante con los atacantes. Sabe cómo meter el balón en el área, entre líneas… es el mejor del mundo en eso. No sé qué pasará en el futuro, pero para un delantero sería un sueño jugar con Lionel Messi, sin duda”, afirmó el ex Bayern Múnich.

En otro tramo de la entrevista, Lewandowski reconoció que Polonia es un equipo que no ataca “mucho” y que será “difícil” competir con las grandes estrellas por ser el mejor jugador del Mundial.

“Para mí será un gran reto ganarlo porque no atacamos mucho y no tenemos muchas ocasiones de gol, así que para el delantero no es lo más fácil. Será difícil. Depende del equipo: si el equipo te sigue, es más fácil conseguir algo especial”, concluyó.

Polonia jugará el miércoles un amistoso contra Chile, seleccionado dirigido por Eduardo Berizzo, antes de su debut en el grupo C que será el martes 22 ante México, luego enfrentará a Arabia Saudita, el 26, y cerrará frente a Argentina, el 30 de noviembre. (Télam)