Levante la vista, caminante

No siempre quien sale a caminar por los parques de la ciudad es del todo consciente de las características del paisaje que lo rodea. Y tampoco tiene por qué serlo ya que, cuando uno se entrega a tan sana actividad, lo hace para despejar la mente y disfrutar del paseo y no para hacer un estudio pormenorizado del terreno en el que se mueve.

No obstante, hay veces que es conveniente no descuidarse del todo debido a que puede aparecer alguna sorpresa no muy agradable como un pozo que haga trastabillar, una rama de un árbol que ocasiones una lastimadura en el rostro de quien transita o, como es el caso de esta fotografía, un nido de avispas que, sin dudas, generaría un lindo susto, aunque no necesariamente este encontronazo debería culminar en una situación grave o desagradable. Pero, por si acaso, es conveniente que el caminante agudice sus sentidos para ahuyentar todo lo que pueda la aparición de algún posible peligro.