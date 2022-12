Legislatura: doble sesión con el Presupuesto de “objetivo máximo”

Mientras los principales dirigentes del Frente de Todos y Juntos apuran negociaciones para intentar acordar la aprobación de los proyectos de Presupuesto y de Ley Impositiva, ambas cámaras de la Legislatura bonaerense sesionarán el próximo jueves.

En el oficialismo pretenden retomar la convocatoria que se cayó el 16 de noviembre, después de que Axel Kicillof no lograra imponer el tratamiento de la reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia (Bapro) y se quedara sin quórum en Diputados. Por eso, en esta cámara se duda que puedan tratar el jueves las propuestas de Presupuesto y de Ley Impositiva, que quedarían para hacerlo la semana entrante.

En el caso del Senado, las cosas parecen más sencillas. Como se cumplió su agenda de sesiones ordinarias, todo se está preparando para tratar la ley de leyes. Sin embargo, hay puntos que todavía oficialismo y oposición deben acercar.

Por un lado, la izquierda anunció que marchará este jueves a la Legislatura como forma de protesta para oponerse al Presupuesto. Pero además, el campo insiste en cuestionar la eliminación de un tope sobre el inmobiliario rural que, dicen, podría llegar al 200% para los segmentos más altos.

Estos factores, como viene informando DIB, se suman a una negociación ya compleja por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), donde aún no hay acuerdo. Mientras el Ejecutivo propuso crear un FIM de 50 mil millones de pesos, intendentes les pidieron no bajar de 70 millones, contemplando también los ATP. La posibilidad de un acuerdo sería a mitad de camino: 60 mil millones de pesos.

Otro de los temas planteados es que la ley fiscal impositiva estaba sin tope en el impuesto Automotor. La oposición pidió establecer un tope y se propuso desde el Gobierno delimitar en un 80% el incremento para este año.

Se trata de un presupuesto que prevé gastos por 6,9 billones de pesos. Tiene un déficit primario de 81 mil millones de pesos y un déficit financiero de 249 mil millones de pesos. Prevé además endeudamiento por 168 mil millones en moneda extranjera. (DIB)